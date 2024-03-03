تنظيم 38 رحلة بالون طائر تقل 850 سائحا بسماء الأقصر

حلقت اليوم، الأحد، بسماء الأقصر ، 38 رحلة بالون طائر أقلت على متنها أكثر من 850 سائحا من مختلف الجنسيات حول العالم، في نزهة ترفيهية لمشاهدة المعابد ومقابر الملوك والملكات فوق سماء الأقصر.

وقال أحمد عبود، ممثل شركات اتحاد البالون الطائر بالأقصر، إنه يتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة، والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، ثم يبدأ إقلاع البالونات في السماء. وتصل الرحلات لارتفاع 650 مترا بحوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتستغرق الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة.

وأوضح أن السياح يستمتعون بمشاهدة معابد الملوك والملكات ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالى ممنون وشريط النيل والزراعات من أعلى سماء البر الغربي.



وأضاف ان الإقبال على رحلات البالون كثيف، لأنها من أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السائحون المتوافدون لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية والسياحية في عاصمة السياحة العالمية، كما تعتبر الأقصر أحد أشهر المدن العالمية في هذا المجال.