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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب بالشيوخ: قانون الضمان الاجتماعي يتماشي مع مُستهدفات خطة الدولة للتنمية

أيمن عبد المحسن،
أيمن عبد المحسن، رئيس برلمانية حماة الوطن بمجلس الشيوخ

أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يتوافق مع الدستور ومستهدفات خطة الدولة للتنمية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

وأشار إلى أن الدولة تسعى لتعظيم منظومة الأمان الاجتماعي وكفاءة الضمان الاجتماعي، وكذلك كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق أقصى حماية لهم.

وأوضح رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ، أن الأمان والضمان الاجتماعي يعتبر حقًا من حقوق الإنسان، وشرطاً أساسيًا للأعمال الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصًا توفير حياة اجتماعية لائقة.

وأكد عبدالمحسن، أن الدولة المصرية من خلال القيادة السياسية، حريصة كل الحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية لكل فئات الشعب المصري.

مشروع قانون الضمان الاجتماعي الدستور خطة الدولة للتنمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللواء أيمن عبد المحسن

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