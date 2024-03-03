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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

محمد صلاح خارج معسكر منتخب مصر.. هل مازال غاضبا من حسام حسن؟

حسام حسن
حسام حسن

كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس رفض محمد صلاح قائد منتخب مصر وهداف فريق ليفربول الإنجليزي الانضمام لمنتخب مصر بعد استدعاء حسام حسن المدير الفني للفراعنة له ضمن قائمة المحترفين لمعسكر المنتخب المقبل في الشهر الجاري.

محمد صلاح 

هل رفض محمد صلاح الانضمام للمنتخب؟

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: "هتوقف عن اللاعبين المحترفين اللي اختارهم حسام حسن 7 لاعبين هم: عمر مرموش ومحمد صلاح وتريزيجيه وأحمد حجازي ومصطفى محمد وحمدي فتحي ومحمد شريف، بس عايز أقف عند قصة محمد صلاح وهنا الموضوع محتاج منتهى العقل والتروي والتفكير، لإن حسام حسن اختار محمد صلاح بس صلاح بقاله 4 مباريات لا يشارك مع ليفربول بعدما تجددت الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر في بطولة أفريقيا بعدما استعجل وشارك في مباراة برينتفورد مع ليفربول اللي سجل فيها هدف وصنع هدف وبعدها اتجددت إصابته وغاب الـ 4 مباريات اللي فاتوا مع فريقه".

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متى يبداء معسكر منتخب مصر؟

وأوضح شوبير: "معسكر منتخب مصر هيبدأ يوم 12 والمحترفون هينضموا يوم 18 لكن نادي ليفربول بعت إمبارح بيقول إن محمد صلاح مصاب ولن ينضم لمنتخب مصر ولكن الجهاز الفني وحسام حسن قالوا دي أجندة دولية واللاعب يأتي ونقرر هنضمه ولا لأ وفقا لتقرير الجهاز الطبي لمنتخب مصر وده حق حسام حسن الكامل محدش يقدر يلومه فيه".

حسام حسن 

هل هناك خلاف بين حسام حسن وصلاح ؟

تابع شوبير: "إحساسي الشخصي فيه حدوتة مش إحساسي لأ حقيقة لإن الناس كلها عارفة إن صلاح كان زعلان من تصريحات حسام حسن قبل ما يتولى مسؤولية تدريب منتخب مصر وده مش غايب عن أحد وصلاح بني آدم حساس ومتأثر كتير من كلام حسام".

وأضاف شوبير: "حسام في المؤتمر الصحفي لتقديمه كمدرب لمنتخب مصر تحدث بكل احترام وتقدير عن محمد صلاح واهو في الاختيارات ضمه، طيب نحسبها بشكل تاني لو كان حسام حسن أعلن الأسماء ولم يضم محمد صلاح كان إيه اللي هيحصل كانت الدنيا هتولع وشوف بيعمل أيه وبيكرهه وازاي وسابه ومش عارف إيه".

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