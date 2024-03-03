وزير الرياضة يتابع مع اللجنة الأوليمبية استعدادات خوض منافسات دورة الألعاب الأفريقية بغانا

أكد الدكتور أِشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أهمية المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي؛ باعتباره نواه للمنتخبات الوطنية يُقدم لهم أبطالاً رياضيين في مختلف الألعاب، ويهتم باكتشاف المواهب الرياضية في جميع المحافظات، ويقدم كل الدعم والرعاية لهم، وإخضاعهم لبرامج تدريبية محددة وفق أسس علمية، وإشراكهم في مختلف البطولات، مشددًا علي المتابعة الدورية للمشاركين في المشروع، والتقييم المستمر لمستواهم لإعداد أفضل المواهب.



ويتابع الدكتور أِشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كافة الاستعدادات مع اللجنة الأوليمبية والإتحادات الرياضية، لخوض منافسات دورة الألعاب الأفريقية، والتي ستقام خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس المقبل في مدينة أكرا الغانية، مقدمًا الدعم والمساندة والتحفيز لكافة اللاعبية ولاعبي المشروع القومي، وضرورة بذل قصارى الجهد وتحقيق الميداليات ورفع علم مصر عاليًا.



وقال صبحي في تصريحات صحفية اليوم:" كل التوفيق لكافة منتخباتنا الوطنية في دورة الألعاب بغانا.. وتُعد استعداد قوي للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ويمثلون ستة لاعبين ولاعبات في ثلاثة ألعاب وهم: "عمر أمين وشيماء عاطف لاعبا المصارعة، صفا سليمان وآية إيهاب لاعبتي الجودو، وبسمة رمضان ونورا عصام لاعبتي رفع الأثقال".



وتَخوض مصر منافسات دورة الألعاب الأفريقية ببعثة مكونة من 262 لاعبًا ولاعبة بواقع 163 لاعبًا و99 لاعبة يتنافسون في 21 رياضة مختلفة وهم “مصارعة الذراعين، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة 3*3، الكرة الطائرة الشاطئية، الكرة الطائرة، الملاكمة، الشطرنج، الهوكي، كرة اليد، الجودو، الكاراتيه، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، التنس، الثلاثي، رفع الأثقال، المصارعة، وكرة السرعة، الألعاب الإلكترونية.