فوز مستشفى جذام المنصورة بالمركز الأول محليا في مسابقة الحالات الإكلينيكية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة عن حصول مستشفى الجلدية والجذام بالمنصورة على المركز الأول على مستوى مستشفيات جامعات مصر في مسابقة الحالات الإكلينيكية، وذلك في مؤتمر الجمعية العمومية المصرية للأمراض الجلدية.

وكشفت الدكتورة لبيبة الجنيدى مدير مستشفى الجلدية والجذام أن مؤتمر الجمعية العمومية المصرية للأمراض الجلدية والتجميل أقيم يوم 1 مارس الجارى تحت إشراف الدكتور مصطفى ابو زيد استاذ الامراض الجلدية والتجميل بجامعة القاهرة.

وأضافت أن فعاليات المسابقة تضمنت بعض الحالات الإكلينيكية واسئلة متنوعة لتخصص الامراض الجلديه والتناسلية والتجميل.وقد شارك بها اثنتان من الطبيبات بمستشفى الجلدية والجذام بالمنصورة هما الدكتورة مروة سعيد والدكتورة. غادة السيد.

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