ضبط عاطلين تعديا على سائق لسرقة دراجته بالإكراه في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عاطلين تعدوا علي شخص وقاموا بسرقة دراجته النارية، بدائرة قسم ثان العبور، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات إلي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من العقيد احمد كمال رئيس فرع البحث الجنائي بالعبور يفيد ورود بلاغ من عامل توصيل طلبات بالتعدى عليه بالضرب وسرقة دراجته النارية دائرة القسم.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم اسلام سمير رئيس مباحث قسم ثان العبور، قيام عاطلان- مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية قاموا بالتعدى على عامل توصيل طلبات بإحدى المطاعم بالضرب بدائرة قسم شرطة ثان العبور والإستيلاء منه على دراجة نارية قيادته ومبلغ مالى وهاتفه المحمول.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب احمد فكرى والنقيب عبدالرحمن احمد والنقيب خالد عبدالعظيم معاونى رئيس المباحث تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وأرشدا عن المسروقات وأقرا بإتلاف الهاتف تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وامرت بحبس المتهمين 4 ايام علي ذمة التحقيقات.