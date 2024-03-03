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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صراع انتخابات 2024.. جيل بايدن تهاجم ترامب وتثير النساء ضده لصالح زوجها|تقرير

جيل بايدن
جيل بايدن

لم تتراجع السيدة الأولى في الولايات المتحدة جيل بايدن، حيث أصبح دورها في حملة إعادة انتخاب زوجها الرئيس الحالي جو بايدن موضع تركيز أكبر.

وعلى الرغم من أن السيدة الامريكية الأولى وجهت انتقادات للجمهوريين والرئيس السابق دونالد ترامب في الماضي، إلا أن تصريحاتها في حدث أتلانتا لحشد الناخبات كانت بمثابة تحول واضح، واستعدادها لخلع القفازات.

وقالت بايدن وفقا لما نقلته عنها سي ان ان 'كنت فخورة جدًا بالطريقة التي وضع بها جو النساء في قلب جدول أعماله، لكن دونالد ترامب؟” في طريقة للاستهجان. 

وأضافت “لقد أمضى حياته في تمزيقنا والتقليل من قيمة وجودنا، يسخر من أجساد النساء، ولا يحترم إنجازاتنا، ويتفاخر بالاعتداءات، وهو الآن يتفاخر بقتل رو ضد وايد”.

وتابعت السيدة الأولى: “لقد نال الفضل مرة أخرى في تمكين ولايات مثل جورجيا من إقرار حظر قاس على الإجهاض، مما يحرم المرأة من حقها في اتخاذ قرارات الرعاية الصحية الخاصة بها، إلى أي مدى سوف يذهب؟ متى سيتوقف؟ أنتم تعرفون الإجابة: لن يفعل ذلك. لن يفعل".

وبينما تشرع السيدة الأولى في حملة انتخابية على مستوى الولاية لمدة ثلاثة أيام وأربع محطات، لإطلاق تحالف 'النساء من أجل بايدن-هاريس'، أصبح دورها في جهود إعادة الانتخاب أكثر وضوحًا. 

وتتطلع الحملة إلى استخدام بديل أعلى لتنظيم - وتعبئة - الناخبات المتجهات إلى الانتخابات العامة، كل ذلك مع تقديم رسالة واضحة حول ترامب.

وقالت “دونالد ترامب يشكل خطرا على النساء وعلى عائلاتنا" مضيفة “ببساطة لا يمكننا السماح له بالفوز”.

وتسافر السيدة الأولى أيضًا عبر أريزونا ونيفادا وويسكونسن، ومن المتوقع أن تتودد إلى مجتمعات السود واللاتينيين حيث تتطلع الحملة إلى تحقيق نجاحات مع تلك المجموعات الديموغرافية الرئيسية.

وركز جزء كبير من عمل السيدة الأولى في المراحل الأولى من الحملة على التنقل عبر البلاد لجمع التبرعات، ولكن في الأشهر المقبلة من المتوقع أن تصبح أكثر حضوراً على الطريق للدفاع عن زوجها وجدول أعماله.

وقالت السيدة الأولى منذ فترة طويلة إنها ليست مستشارة سياسية للرئيس، وبدلاً من ذلك أوضحت لشبكة CNN أنها تساعد زوجها من خلال نقل ما تراه وتسمعه من الناس على الطريق. 

لكنها شريكته الأكثر ثقة وتتمتع بنفوذ في البيت الأبيض والحملة الانتخابية. 

وقالت مصادر مطلعة على الأمر إنها تشارك في بعض الاجتماعات السياسية للرئيس وقرارات التوظيف لبعض الموظفين الرئيسيين، وهي حريصة على المضي قدمًا للدفع من أجل ولاية ثانية لبايدن.

وتعمل السيدة الأولى على التوفيق بين عملها في حملتها ودورها الرسمي ووظيفتها التعليمية بدوام كامل في كلية مجتمع شمال فيرجينيا. وبينما أخذت استراحة من التدريس لجزء من عام 2020 للتركيز على الحملة، لا يوجد ما يشير حتى الآن إلى أنها قررت أن تفعل الشيء نفسه هذا العام. 

وقال مصدر مطلع على الخطط إن الحملة تتطلع إلى تعيين موظفين لدعم السيدة الأولى في الوقت الذي تعمل فيه على تكثيف تواصلها.

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