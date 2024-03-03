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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع ربة سقطت من شرفة مسكنها بالطابق الرابع في القليوبية

نقل جثة
نقل جثة

لقيت ربة منزل بالقليوبية مصرعها اثر سقوطها من الطابق الرابع بمسكنها في منطقة السقيلي بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية اثناء تركيبها ستارة، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى الصحة النفسية بالخانكة وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بدفن المتوفاه عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاة. 

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة النجدة يفيد مصرع ربة منزل تدعى بدور. س، 30 سنة ربة اثر سقوطها من الطابق الرابع من شرفة مسكنها بدائرة قسم شرطة الخصوص.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين ان المتوفاه اثناء تركيبها ستارة بشرفة مسكنها من الطابق الرابع اخت توازنها فسقطت ما أدى الى اصابتها بكسور متفرقة ونزيف بالمخ أودى بحياتها.

وأفاد اهلية المتوفاه، بأنه لا توجد شبهة جنائية بالواقعة وصرحت جهات التحقيق بالدفن.

القليوبية الخانكة الخصوص المباحث الجنائية الصفة التشريحية تحريات المباحث الجنائية

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