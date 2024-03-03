عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال استقباله كبيرة منسقي الشئون الإنسانية وإعادة إعمار غزة

أبو الغيط: حرمان الفلسطينيين من المساعدات عقاب جماعي وحكم بالإعدام

أبو الغيط يستقبل
أبو الغيط يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة

استقبل الأمين العام أحمد أبو الغيط اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، "سيجريد كاج" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، كبير منسقي الشئون الإنسانية وإعادة إعمار قطاع غزة، حيث استمع منها لشرح مفصل حول الوضع الإنساني بالقطاع في ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار المفروض على أكثر من مليوني فسلطيني.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن اللقاء ركز على التدهور الكامل الذي شهده الوضع الإنساني في قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة، والخطط المقترحة لإرسال المساعدات.

ونقل المتحدث عن أبو الغيط تأكيده خلال اللقاء، أن حرمان الفلسطينيين من المساعدات الأساسية المنقذة للحياة يُعد حكماً بالإعدام وعقاباً جماعياً، وأن المجتمع الدولي يتحمل المسئولية عن هذه المأساة بسبب الضوء الأخضر الذي منحته بعض القوى الكبرى لإسرائيل لممارسة العدوان على هذا النحو البشع والمجرد من الإنسانية.

وأضاف المتحدث أن المسئولة الأُممية استعرضت مع أبو الغيط عدداً من الأفكار المتعلقة بتوجيه المساعدات، والصعوبات المرتبطة بكل خيار بسبب التعنت الإسرائيلي، واتفقت مع أبو الغيط في أن عودة السلطة الفلسطينية للقطاع تُمثل ضرورة مُلحة من أجل إعادة الأعمار.

وأكد الأمين العام مُجدداً أن الأولوية في هذه المرحلة تنصب على تحقيق وقفٍ فوري لإطلاق النار، ووقف نزيف الدم، والحيلولة دون وقوع مجاعة للفلسطينيين في غزة. 

استمرار العدوان الإسرائيلي أحمد أبو الغيط إعادة إعمار قطاع غزة إعمار قطاع غزة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الأمين العام للأمم المتحدة العدوان الإسرائيلي الدول العربية السلطة الفلسطينية جامعة الدول العربية سيجريد كاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع حاد بأسعار الذهب خلال الساعات الأخيرة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

مرتضى منصور يعلن استلام جثمان حلمي بكر: مخدتش مليم واحد أتعاب

كنا قاعدين بـ الكات.. نص اعترافات متهمة بإنهاء حياة المسئول العسكري اليمني|خاص

عكس التوقعات.. تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

بعد تراجع الدولار بقوة.. انهيار جديد يضرب الذهب والجرام يخسر 215 جنيها

حبيبة الشماع.. النيابة تتسلم تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سائق أوبر

2040 جنيها.. هبوط مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

ترشيحاتنا

حقيقة ولا فبركة.. قصة خناقة «الفيرست لوك» التي أثارت الجدل عبر السوشيال ميديا

وزير الخارجية يتفقد الأعمال القنصلية وسير عمل الخدمات المقدَّمة للمواطنين المصريين بالرياض|صور

خطر يهدد نتنياهو| أزمة داخل المجتمع الإسرائيلي بسبب “الحريديم”.. ماذا يحدث؟

يؤدى لزيادة الوفيات.. الإغاثة الطبية بغزة: 18% من الأطفال يعانون سوء تغذية

رغم الابادة هناك صفحة رائعة.. رئيسي وتبون يناقشان الوضع في غزة

حبيبة الشماع.. النيابة تتسلم تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سائق أوبر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتحي عبد الوهاب ضد حمادة هلال.. صور من كواليس مسلسل المداح الجزء الرابع

الحزن يخيم على الجميع .. لقطات من جنازة الموسيقار حلمي بكر

إطلالة أنيقة ولافتة| ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها عبر إنستجرام بمكياج جريء.. شاهد

مصطفى كامل وزوجة حلمى بكر أول الحضور لتشييع الجثمان

فيديو

مصطفى كامل وزوجة حلمى بكر أول الحضور لتشييع الجثمان

ترسل معلومات هاتفك لعينيك مباشرة.. شاهد أول عدسات للعيون تعمل بالذكاء الاصطناعي

حالة طقس اليوم .. تقلبات جوية وتراجع في درجات الحرارة

تهاوي الذهب.. سلسلة تراجعات تضرب المعدن الأصفر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أمنية عبد الرحمن التي لم يعلنها أمام الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ