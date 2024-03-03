خناقة على ميت| خلافات وصلت للنيابة بسبب جثمان الموسيقار حلمي بكر ومرتضى منصور يتدخل

أثارت وفاة الموسيقار حلمي بكر، حالة من الحزن الكبير داخل الوسط الفني بأكمله، خصوصًا عقب صراع الراحل مع المرض، ولكن ما أثار الجدل بشكل واسع هو وجود خلافات بين أرملة الراحل حلمي بكر وأقاربه بسبب إجراءات دفنه وتشييع جثمانه.

وشهدت العلاقة بين أرملة الموسيقار الراحل حلمي بكر وبين أسرته، توتر بشكل كبير، واختلاف علي موعد ومكان جنازة الموسيقار الراحل، كما اتهمت أسرته أرملة حلمي بكر باختطافه، لتطور الأحداث بتدخل المستشار مرتضي منصور.

تغيير مكان جنازة حلمي بكر

وقررت أسرة الموسيقار حلمي بكر، تعديل مكان جنازته التي كان مقرر لها عصر اليوم من مسجد النور بالعباسية، لتصبح من مسجد السلام بمدينة نصر، وأعلنت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، عن تغيير مكان الجنازة من خلال منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت نادية مصطفى: "تعديل: ان شاء الله اليوم الأحد ٣ مارس وبعد صلاة العصر ومن مسجد السلام بمدينة نصر (عند سوق السيارات القديم) سيشيع جثمان الموسيقار الكبير حلمى بكر إلى مثواه الأخير في مدفن العائلة بالوفاء والأمل بمحور الشهيد".