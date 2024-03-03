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منوعات

جدل علمي حول تشخيص مبكر للزهايمر لدى البالغين الأصحاء

صدى البلد

أثار علماء وأطباء جدلا واسعا بسبب مقترحات مثيرة للجدل تقضي بتشخيص البالغين الأصحاء في منتصف العمر بمرض ألزهايمر - حتى لو لم تظهر عليهم أي أعراض وقد لا يصابون بالمرض أصلا.

تتضمن الخطط، الصادرة عن لجنة مؤثرة تابعة لجمعية ألزهايمر الأمريكية، توسيع تعريف المرض بشكل كبير ليشمل ملايين الأشخاص الذين لا يعانون من أي مشاكل في الإدراك أو الذاكرة.

ولكن يمكن إخبار الأشخاص الذين لديهم مستويات غير طبيعية من بروتين سام يسمى "الأميلويد" - والذي يتراكم في الدماغ ويرتبط بتطور مرض ألزهايمر - بأنهم في "المرحلة الأولى" الجديدة للمرض، على الرغم من كونهم بصحة جيدة ظاهريًا.

تم طرح هذه الخطط، التي نُوقشت في مؤتمر دولي للخرف، جزئيًا بسبب توفر اختبارات دم جديدة وسهلة يمكنها الكشف بسهولة عن مستويات عالية من الأميلويد قبل ظهور الأعراض بوقت طويل.

ويشير العلماء المؤيدون لهذه الخطوة أيضًا إلى عقاقير جديدة رائدة مثل "ليكانوماب" و "دونانيماب" - التي تمت الموافقة عليها بالفعل في الولايات المتحدة ومن المقرر أن تحصل على الضوء الأخضر في المملكة المتحدة قريبًا - والتي ثبت أنها تطهر الدماغ من الأميلويد ولها تأثير بسيط في إبطاء المرض.

في التجارب، لوحظت الفوائد المتواضعة لهذه العلاجات فقط لدى أولئك المصابين بألزهايمر في مرحلة مبكرة جدًا.

 يجادل العلماء بأنها قد تثبت فعاليتها أكثر إذا قدمت قبل ظهور الأعراض.

وقالت ماريا كاريو، رئيسة قسم العلوم في جمعية ألزهايمر، وهي إحدى أعضاء اللجنة: "الغرض من هذه المبادرة هو النهوض بعلم الاكتشاف المبكر والعلاج، من أجل الوقاية من الخرف، نحتاج إلى اكتشاف المرض وعلاجه قبل ظهور الأعراض".

لكن المقترحات أدت إلى رد فعل عنيف، حيث حذر الأطباء البارزون من مخاطر "خطيرة للغاية" المتمثلة في تشخيص البالغين الأصحاء بمرض يغير حياتهم والذي قد لا يصابون به أبدًا.

يقول روبرت هوارد، أستاذ الطب النفسي لكبار السن في معهد الصحة العقلية التابع لجامعة لندن، إن هناك حاجة إلى فهم أكثر تفصيلاً للدور المحدد الذي يلعبه الأميلويد في تطور مرض ألزهايمر.

 ويشير إلى الأبحاث التي تشير إلى أن العديد من كبار السن لديهم تراكم كبير من الأميلويد في أدمغتهم ولكنهم لا يظهرون أي علامات خارجية للمرض.

ويقول الأستاذ هوارد: "معظم الأشخاص الذين لا توجد لديهم أدلة على ضعف الإدراك والذين تكون نتيجة اختبار الأميلويد لديهم إيجابية لن يصابوا بالخرف أبدًا. وإذا أخبرتهم أنهم مصابون بالزهايمر، فسوف يقلقون لبقية حياتهم.

 وسيقوم البعض منهم باتخاذ قرارات بشأن حياتهم بناءً على فرضية خاطئة. وتظهر الأدلة أن البعض قد يصاب بالاكتئاب أو حتى ينتحر".

يقتل الخرف 60 ألف شخص في المملكة المتحدة كل عام، والزهايمر هو النوع الأكثر شيوعًا. لا يزال سبب حدوثه غير واضح، على الرغم من أن النظرية الرئيسية هي أن البروتينات السامة تسمى الأميلويد وتاو تتراكم وتتكتل معًا في الدماغ، مكونة لويحات وتؤدي إلى التهاب. 

وما زال الجدل قائمًا حول ما إذا كانت اللويحات تسبب المرض أم أنها عرض من أعراضه أم كلاهما.

على الرغم من ذلك، اقترحت اللجنة مراجعة تشخيص مرض ألزهايمر لتشمل ست مراحل للمرض، بناءً على وجود اللويحات والأعراض.

تشمل المرحلة الأولى أولئك الذين ليس لديهم أعراض ولكن لديهم مستويات عالية من الأميلويد. سينتقلون إلى المرحلة الثانية إذا أصيبوا بمشاكل عصبية مثل القلق أو الاكتئاب، حتى لو لم تكن هذه بالضرورة مرتبطة بالخرف.

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