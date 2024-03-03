عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

جاليري المشهد يفتتح أول معارضه بأعمال نخبة من كبار الفنانين .. الأربعاء المقبل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وسط نخبة من كبار الفنانين والإعلاميين والأكاديميين والشخصيات العامة والمؤثرين في الوسط الفني والتشكيلي يفتتح جاليري المشهد أول معارضه في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء الأربعاء القادم 6 مارس 2024، ويضم معرض إطلاق الجاليري مجموعة منتقاة من أعمال 24 فنانا مصريا من أصحاب التجارب الفنية الراسخة والأسماء اللامعة في مصر و في العالم العربي.
 

ويقول الفنان إيهاب اللبان معد المعرض إن فكرة إنتقاء مجموعة اعمال لكبار الفنانين في الوسط التشكيلي لم تكن فكرة عابرة، لكنها فكرة أصيلة في فلسفة سياسة الجاليري مؤكدا  على أن المعرض الجماعي ليس تجميعا وفقط من هنا وهناك، لكنه يحمل رسالة فنية تبرز المشهد التشكيلي المصري وجمالياته الحديثة وقضاياه المثارة، كما أنه أراد أن يؤكد على أن تجاور الرؤى الجمالية بتنوعاتها المختلفة وأجيالها المتعددة يسهم في تكوين صورة عامة للمشهد التشكيلي المصري، مؤكدا على حرص المعرض على أن يضم العديد من القيم الفنية الحاضرة والتجارب التشكيلية الفارقة سواء في التكنيك أو في المحتوى. 
ويضم المعرض أعمال لكل من
ادم حنين ، فاروق حسني ، صبري منصور  ، عادل السيوي ، عبد العزيز صعب ، عادل ثروت  عصام درويش  ، جيهان سليمان  حسن كامل ، طارق الشيخ ، رضا عبد الرحمن ، ناجي فريد ، خالد حافظ ، حازم المستكاوي ، حنفي محمود ، ساميّ ابو العزم ، فتحي عفيفي ، محمد مندور ، محمد رضوان ، وائل درويش ، هاني فيصل ، نجلاء سمير  ، مروة عادل ، احمد قاسم.

كبار الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة جاليري المشهد الفنان إيهاب اللبان الوسط التشكيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبيبة الشماع.. النيابة تتسلم تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سائق أوبر

1000 جنيه|تراجع حاد بأسعار الذهب خلال الساعات الأخيرة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

إصابة مهاجم الفريق|ضربة موجعة لـ كولر قبل مباراة القمة أمام الزمالك بالكأس

بعد تراجع الدولار بقوة.. انهيار جديد يضرب الذهب والجرام يخسر 215 جنيها

مخدتش مليم واحد أتعاب.. مرتضى منصور يعلن استلام جثمان الموسيقار حلمي بكر

كنا قاعدين بـ الكات.. نص اعترافات متهمة بإنهاء حياة المسئول العسكري اليمني|خاص

2040 جنيها.. هبوط مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

ترشيحاتنا

30 جنيها انخفاضا في أسعار أجبان عبور لاند

غرة رمضان 2024 يوم الإثنين 11 مارس وفقا للحسابات الفلكية

نقل تابوت حجري عثر عليه بأرض مستشفى جامعة بنها لمنطقة أثار القليوبية

لن تصدق.. تناول العيش بهذه الطريقة لن يزيد وزنك

السكر بـ 12.60 جنيه| قائمة سلع التموين لشهر مارس.. رفع سعر أحدها وإضافة جديدة!!

دعوات عاجلة لإيران.. التعاون الخليجي: حقل الدرة ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان2024.. شاهد كواليس مسلسل "بقينا اتنين" |صور

الصور الأولى من مراسم دفن الموسيقار الراحل حلمي بكر

فستان جريء.. درة تثير الجدل بإطلالة غير معتادة| شاهد

فتحي عبد الوهاب ضد حمادة هلال.. صور من كواليس مسلسل المداح الجزء الرابع

فيديو

«أب عزيز وغالي».. محمد رحيم ينعى حلمي بكر| فيديو

حقيقة تغيير التوقيت قبل رمضان .. هل يتم تقديم الساعة 60 دقيقة؟

4 كيلو سكر لكل بطاقة.. بشرى من التموين قبل رمضان

مصطفى كامل وزوجة حلمى بكر أول الحضور لتشييع الجثمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ