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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كنت عايز فلوس.. اعترافات جديدة للمتهم بإنهاء حياة حسني الجواهري

أرشيفية
أرشيفية

باشر المستشار محمد أيمن مدير نيابة الحوادث، نيابة وسط القاهرة الكلية، التحقيق في قضية مقتل حسني الجواهري علي يد عامل فني مصانع بمنطقة بولاق أبو العلا. 

اعترف المتهم خلال التحقيقات بأنه ارتكب الجريمة وخطط لها وأن الدافع وراء قيامه بقـ تل حسني الجواهرجي هو ظروفه المعيشية الصعبة التي كان يمر بها وحاجته الشديدة الى المال.

وأضاف المتهم خلال التحقيقات أنه استعان بزوجته وأخته وصديقه لمساعدته على الاختباء وإخفاء متحصلات السرقة وأداة الجريمة.

وبسؤال باقي المتهمين في القضية أقروا بمساعدتهم للقاتل في إخفاء متحصلات السرقة وأنكروا علاقتهم بقـ تل حسني الجواهري.  

وضبطت الأجهزة الأمنية في مسكن المتهم المشغولات الذهبية.

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