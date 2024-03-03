تحليل: ما مدى قرب الوصول إلى محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

مع استمرار المناقشات في القاهرة بشأن وقف محتمل لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، هناك شعور متزايد بالتفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق قبل شهر رمضان. ومع ذلك، لا تزال هناك عقبات كبيرة تلقي بظلال من الشك على احتمالات التوصل إلى حل سريع وفقا لتحليل نشرته سكاي نيوز البريطانية.

اتخذت حماس خطوات استباقية بإرسال وفد إلى القاهرة للمشاركة في المفاوضات. في المقابل، لم ترسل إسرائيل بعد فريقها الخاص، ما يؤكد المخاوف بشأن نقص المعلومات التي تقدمها حماس بشأن الرهائن الذين يعتزمون إطلاق سراحهم.

ولا تزال نقاط الخلاف الرئيسية قائمة، بما في ذلك اختيار السجناء الفلسطينيين لإطلاق سراحهم من قبل إسرائيل، ووضع القوات الإسرائيلية داخل غزة في حالة التوصل إلى هدنة. وعلى الرغم من التأكيدات من مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة ومصر، فإن العداء العميق بين حماس وإسرائيل يسلط الضوء على هشاشة الوضع.

في تطور ذي صلة، من المقرر أن يبدأ بيني جانتس، وهو شخصية بارزة في حكومة الحرب الإسرائيلية وشخصية معارضة بارزة، اتصالات دبلوماسية في واشنطن ولندن. وبحسب ما ورد أثارت رحلته الدهشة، خاصة أنه لم يتم تنسيقها مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

إن الآثار المحتملة لاتفاق وقف إطلاق النار تمتد إلى ما هو أبعد من وقف الأعمال العدائية. وقد يمثل ذلك نقطة تحول في السياسة الإسرائيلية، ما قد يؤثر على قيادة نتنياهو في الوقت الذي يستغل فيه خصومه الفرصة لتحدي سلطته.

ومع اقتراب النزاع من مرور خمسة أشهر، فإن نتائج محادثات وقف إطلاق النار تحمل آثاراً كبيرة على المنطقة. وعلى الرغم من التفاؤل الحذر، فإن الطريق إلى اتفاق شامل يظل محفوفاً بعدم اليقين، وهو ما يعكس التعقيدات المتأصلة في العلاقة بين إسرائيل وحماس.