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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بفستان جريء| كارينا كابور تمزج بين الأنوثة والجاذبية

كارينا كابور
كارينا كابور

تملك النجمة الهندية كارينا كابور مقومات الجمال العالمي، فضلًا عن ذوقها الراقي الذي جعلها تتصدر مجلات الموضة العالمية، لأنها خير مثال تقتدي به المرأة الأنيقة والجذابة.

وبدت كارينا كابور بفستان مطرز جريء، تميز بصيحة الكب مكشوف البطن؛ لتعكس رشاقتها وقوامها الممشوق، وتزينت بأقراط كبيرة الحجم تتدلى من أذنيها، تميزت بألوانها الراقية، فضم الأخضر الداكن والفضي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت الفنانة كارينا كابور على تصفيفة شعر أنيقة، تاركة خصلاتها تتدلى على أحد كتفيها وظهرها بصيحة الويفي الناعم والمرتب.

ووضعت مكياجًا ساحرًا يعكس جمال ملامحها، حيث زينت وجنتيها ببلاشر باللون البني وأبرزت جمال عينيها بالكحل والماسكرا؛ لتحصل على رموش أكثر طولًا وكثافة، واختارت أحمر شفاه باللون النود؛ ليتماشى مع لون بشرتها وفستانها الأنيق.

كارينا كابور خان

كارينا كابور خان من مواليد 21 سبتمبر 1980،  مومباي وهي ممثلة هندية لعبت عدة أدوار بطولية في الأفلام الهندية وحازت على عدة جوائز بفيلم فير.

عائلة كابور وبداياتها الفنية

تنحدر كارينا من أُسرة سائر أفرادها معروفون وهي عائلة كابور العريقة، فهي حفيدة الممثل وصانع الأفلام راج كابور، وإخوة جدها هُما الممثلان القديران شامي كابور الذي كان معروفاً في الخمسينيات والستينيات، وشاشي كابور الذي اشتهر في السبعينيات والثمانينيات، وأختها هي الممثلة كاريشما كابور التي كانت من أبزر ممثلات التسعينيات، إضافةً إلى ذلك فوالدها راندير كابور ممثل وعمها ريشي كابور ممثل ناجح منذُ السبعينيات حتى الآن، وفي عام 2007 دخل ابن عمها رانبير كابور إلى مجال السينما. كما أن أسرتها تشمل نيخيل داندا ابن عمتها المتزوج من ابنة أميتاب باتشان وغيرهم ممن يعملون في مجال الإخراج والإنتاج والكتابة، ونجاح عائلتها وشهرتها سهل على كارينا دخول عالم التمثيل واحترافه.

بدأت كارينا مسيرتها عام 2000 في فيلم اللاجئين (فيلم) مع ابهيشيك باتشان نجل الأسطورة أميتاب باتشان وحازت من خلاله على العديد من الجوائز منها جائزة فيلم فير لأفضل ممثلة صاعدة، لتتولى نجاحاتها عام 2003 بفيلم تشاميلي الذي شهد دخولها مصاف أعلى النجمات أجراً وأكثرهن نجاحاً.

حياتها الخاصة

تعرضت كارينا للعديد من الشائعات في بداية مسيرتها الفنية بسبب مشاركتها البطولة للعديد من الممثلين البارزين أمثال الممثل هريثيك روشان وفاردين خان.

لكن أبرز علاقاتها والتي أثارت زخما إعلاميا كبيراً كانت مواعدتها علنا للممثل شاهيد كابور، حيث بدأت علاقتها به عام 2004، ظهرت معه في عدة أفلام مثل فيلم فيدا وفيلم 36 شارع الصين وفيلم بهدوء - بهدوء وفيلم عندما التقينا وفيلم سنجتمع سنلتقي حققت نجاحا كبيرا في البوكس أوفيس.

وبعد انفصالها عن شاهد كابور، بدأت علاقة عاطفية عام 2008 مع الممثل سيف علي خان الذي تزوجت منه في أواخر 2012 وغيرت إسمها إلى «كارينا كابور خان», رزقت بمولودها الأول وأسمته «تيمور علي خان» في صباح يوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2016.

 

IMG_٢٠٢٤٠٣٠٣_٠٢٠٩٠٦ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٣٠٣_٠٢٠٩٠٦ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٣٠٣_٠٢٠٩٠٦
IMG_٢٠٢٤٠٣٠٣_٠٢٠٩٠٦

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