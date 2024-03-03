أعلنت وزارة الأوقاف عن نشر أسماء المتقدمين لدورة إعداد القيادات بالأوقاف ومواعيد مقابلتهم.

وطالبت أسماؤهم بعد (المجموعة الأولى) الحضور غدًا الاثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة في تمام الساعة التاسعة صباحًا ؛ بمكتب مساعد أ.د الوزير لشئون المتابعة ، وهم :

م - الاسم - جهة العمل

1. علي الدين محمد سلامه علي - الديوان العام

2. أحمد شربيني سلم محمد - الديوان العام

3. إبراهيم محمد فهمي إبراهيم - الديوان العام

4. أسماء فاروق عبد اللطيف أحمد - الديوان العام

5. أمل إبراهيم سيد محمد - الديوان العام

6. إيمان رجب أبايزيد عبدون - الديوان العام

7. نيفين علي عبد الواحد إبراهيم - الديوان العام

8. نعمة رمضان أبو العلا عيسوي - الديوان العام

9. نادية محمد مرسي محمود - الديون العام

10. محمود محمد عبد الرحيم محمود - الديوان العام

11. رمضان عبد الله عبد القادر السيد علي - الديوان العام

12. محمد محمود أحمد الشافعي - الديوان العام

13. ميادة عبد الرحمن محمد الويشي - الديوان العام

14. علي محمود علي سليمان - القاهرة

15. علاء فوزي عبيدة محمد مطاوع - القاهرة

16. محمد السيد حسن عبد الرازق - القاهرة

17. أحمد علي محروس البابلي - القاهرة

18. عمار عبد الرحمن محمد إبراهيم - القاهرة

19. محمد عيد عبد الفتاح الباز - القاهرة

