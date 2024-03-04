لرغبة هذا الشخص.. أحمد دياب يكشف سبب تأجيل مباراة الأهلي وإنبي

كشف أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن سبب تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع أحمد حسن: “تم اعلان موعد مؤجلات الدوري بالكامل ولكن بناء على رغبة حسام حسن تم تأجيل لقاء الأهلي وإنبي ”.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراته القادمة أمام الزمالك، في لقاء القمة الذي سيجمع بينهما في نهائي بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.