بسبب "بصمة" كتب الكتاب | عروس تنفعل على المأذون.. والسوشيال ميديا "منقسمة"

في فيديو داخل حفل زفاف وأثناء عقد قران العروسين، أثار رد فعل العروس جدلًا واسعًا بين رواد السوشيال ميديا، عقب انفعالها على المأذون أثناء قيامها بالانتهاء من إجراءات عقد القران في حفل زفافها.

وانتشر الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة ومنها منصتي "فيسبوك" و"تيك توك"، وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع انفعال العروس أمام المأذون ومشاجرتها معه أثناء حفل زفافها.

عروس تتشاجر مع المأذون

وظهرت عروس في فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وهي في حفل زفافها جالسة بالفستان الأبيض لتنتهي من إجراءات عقد القران على زوجها، لتقوم العروس بالبصمة على عقد القران بابتسامة.

وتفاجأت العروس باعتراض المأذون على طريقة البصمة التي قامت بها علي عقد القران، وطلب المأذون من العروس أن تضع البصمة في منتصف صورتها بالضبط، لترد وهي تضحك في البداية بأن هذا ما فعلته.

ثم في المرة الثانية طالبها المأذون بالضغط وهي تبصم على وثيقة الزواج لتظهر بشكل واضح، بنبرة صوت عالية، لتقوم العروس بالتشاجر مع المأذون والإفصاح عن غضبها، دون الاهتمام بأهمية تلك اللحظة المهمة في عقد القران.