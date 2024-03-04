استكمال برنامج تدريب تأهيل القيادات الوسطى لتولي المناصب العليا بالوادى الجديد

أعلن سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، على مواصلة فعاليات البرنامج التدريبى لتأهيل القيادات الوسطى لتولى المناصب العليا والقيادية والذى يجرى إعداده وتنفيذه بالتعاون والتنسيق مع إدارة التدريب بالمديرية والإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد لدعم وتشجيع خطط تدريب كوادر الصفوف الثانية والثالثة لتولى المناصب العليا والقيادية، وأن يكون ذلك معيارا أساسيا من معايير تقييم الأداء.



وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أن مدة البرنامج 4 اسابيع تدريبية بواقع 100 ساعة تدريبية من أجل تطوير الآداء وتنمية مهارات وقدرات العاملين بقطاع تعليم المحافظة ومنحهم الفرص لآداء افضل وعمل متطور متميز.





وفى سياق متصل أعلن وكيل التعليم بالوادى الجديد، عن تنفيذ مجموعة من اللقاءات التثقيفية لرفع الوعى لدى الطلاب فى جميع الإدارات التعليمية من خلال المعنيين من وحدة التواصل ودعم المعلمين وذلك من منطلق الحرص على تعظيم الاستفادة من المحتوى التعليمى التدريبى والذى أطلقته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على موقعها الالكترونى للفصل الدراسي الثاني (المواد التعليمية والتدريبية) في جميع المواد الدراسية المقررة، مؤكدا على أهمية المحتوى التعليمى التدريبى الذى أطلقته الوزارة ودوره الهام فى رفع العبء عن كاهل أولياء الأمور وتحدى للدروس الخصوصية.