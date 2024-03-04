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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلاف على أرض.. ننفرد بنشر الاتهامات الموجهة لعصابة الـ11 رجلا بالقاهرة

خلاف على أرض.. ننفرد
خلاف على أرض.. ننفرد بنشر الاتهامات الموجهة لعصابة الـ11 رجل

ينفرد موقع صدى البلد الإخباري بنشر تفاصيل الاتهامات الموجهة لعصابة الـ11 رجل بالقاهرة، المتهمين باستعراض القوة في منطقة دار السلام وقتل أحد أبناء المنطقة.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «علي .ع»، 33 سنة، عامل، «محمد .ع»، 21 سنة، عامل، «مصطفى .م»، 19 سنة، عامل، «عمر .م»، 17 سنة، «خالد .م»، 20 سنة، «صفوت .ا»، 20 سنة، عامل، «مجدي .ع»، 45 سنة، «حسين .م»، 32 سنة، سائق، «كريم .م»، 15 سنة، عامل، «صلاح .س»، 18 سنة، عامل، «محمد .ك»، 17 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بقتل وآخرين مجهولين المجني عليه زين عبد الرحمن عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه معدين لذلك أسلحة نارية قاصدين من يعترض تنفيذ مخططهم فتوجهوا إلى حيث أيقنوا وجوده ومرافقيه وما أن اعترض المجني عليه تنفيذ مخططهم حتى قاموا بإطلاق أعيرة نارية صوبه منتوين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته حال كون المتهمين الرابع والتاسع والحادي عشر لم يبلغ أيا منهم 18 عامًا ميلادية كاملة.

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وأضافت التحقيقات ارتباط تلك الجريمة بجريمة أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان استعرضوا وآخريين القوة ولوحوا بالتهديد والعنف واستخدامهم ذلك قبل المجني عليه المتوفى إلى رحمة مولاه زين عبد الرحمن مستخدمين أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به وفرض السيطرة عليه وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسلامته وطمأنينته وتعرض حياته للخطر.

وأكدت التحقيقات حيازة وإحراز المتهمين بالذات وبالواسطة سلاح ناري غير مششخن «فرد خرطوش»، بغير ترخيص والمستخدم في الجرائم موضوع الاتهامات السابقة وأحرزوا ذخيرة «5 طلقات» مما تستخدم على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصًا لهم بإحرازه أو حيازته وأحرزوا وحازوا أسلحة بيضاء «سنج» و«شوم» بدون مسوغ قانوني أو لغرض من الضرورة المهنية أو الحرفية.      

صدى البلد تشكيل عصابى تحقيقات النيابة استعراض القوة استعراض القوة والتلويح بالعنف

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