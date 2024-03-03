عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحكم على تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بمدينة نصر

الحكم على تشكيل عصابي
الحكم على تشكيل عصابي تخصص في سرقة سيارات مدينة نصر

تصدر محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأحد، الحكم على تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات المركونة في الشوارع بمدينة نصر.

اقرأ ايضًا :

txt

بعد وفاته.. آخر مستجدات محاكمة المتهم بالاستيلاء على أموال حلمي بكر

txt

شايف واحد معاكي في الشقة.. صرخة زوجة أمام محكمة الأسرة

txt

ثاني جلسات محاكمة المتهمين بـ«رشوة التموين».. غدًا

txt

أنت تسأل والقانون يجيب.. ما هي الأوراق المطلوبة للطلاق الغيابي؟

وكشفت التحقيقات أن (مالك مخزن "له معلومات جنائية") بمدينة نصر أول، سرق سيارة، حال توقفها أمام أحد العقارات.

وبضبطه ومواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة، كما اعترف بتكوينه تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة السيارات، بالاشتراك مع (عاطل - عاملين) تم ضبطهم.

اقرأ أيضًا:

txt

وزارة العدل في فبراير 2024 | قانون الأحوال الشخصية .. فروع جديدة للشهر العقاري .. لائحة لمخالفات البناء

txt

نهاية العشيقين في الجيزة على حبل المشنقة

txt

سرقا جمعية استهلاكية.. قرار عاجل ضد عامل وعاطل في المعادي

txt

الحكم على 5 متهمين بـ«اللجان النوعية بحلوان».. غدًا

txt

المرافعة في محاكمة 5 متهمين بـ«خلية الإسماعيلية الإرهابية».. غدًا

txt

أنت تسأل والقانون يجيب.. كيف يتم الطلاق الغيابي وما آثاره؟

وباستهداف المخزن المُشار إليه؛ عُثر بداخله (السيارة المُبلغ بسرقتها - سيارة دون لوحات معدنية المُستخدمة في ارتكاب الواقعة - سيارة - عدد من اللوحات المعدنية - 4 شورت بلوك لعدد من السيارات - 6  كنترول سيارة - 13 استيكر مُدون عليها أرقام شاسيه - كمية من أجزاء السيارات - 3 رخص تسيير.

عقوبة السرقة 

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات، من يرتكب واقعة السرقة، بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

محكمة الجنح محكمة جنح مدينة نصر سرقة سيارات سرقة تشكيل عصابى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 كيلو سكر لكل بطاقة| بشرى سارة من التموين للمواطنين قبل رمضان.. تحرك برلماني عاجل

أحمد موسى يبكي على الهواء.. ماذا حدث؟

تجاوز التوقعات.. هبوط قوي بأسعار الذهب في مصر الآن

هبوط عنيف| تفاصيل أكبر ضربة للسوق السوداء.. ومفاجأة في سعر الدولار الآن

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

تحوّل مفاجئ|رياح وأمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

بعد مشاكل دفنه.. تعرف على مصير جثمان الموسيقار حلمي بكر

قرار عاجل من النيابة في واقعة طالبة العريش ( نيرة )

ترشيحاتنا

هل يتسبب محمد صلاح في أزمة بين ليفربول وحسام حسن..هاني حتحوت يكشف التفاصيل

الحكم على تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بمدينة نصر

الحبتور: من الضروري مشاركة رجال الأعمال المصريين في القرارات الاقتصادية

مستشار الرئيس: مصر تمتلك إمكانيات هائلة لخدمة السياحة العلاجية بكفاءة عالية

أكلات ومشروبات تقاوم التشنج العضلي المفاجئ

وصول نجل حلمي بكر لمطار القاهرة تمهيدا لدفن والده


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذكرى وفاته|الشاعر «ديفيد هربرت».. هرب مع زوجة أستاذه ومُنعت أشهر رواياته من النشر

مشروب شائع يسبب حصوات الكلى والسرطان

النظام العلاجى الكامل لـ التهاب المثانة

مش حاجة واحدة.. اكتشف أنواع عمليات دوالى الخصية

فيديو

المصرية ميساء خليفة.. الشعب المغربي يطالب بمنحها الجنسية.. ما السبب؟|فيديوجراف

رداما رمضان 2024| طرح البرومو الرسمي لمسلسل الحشاشين

محدش يدفنه.. نجل حلمي بكر يستعين بمرتضى منصور.. ونقيب الموسيقيين: هجيب حقه

إعلان تسعير 7 سلع أساسية.. الحكومة تلزم التجار بهذا القرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أمنية عبد الرحمن التي لم يعلنها أمام الرئيس

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ