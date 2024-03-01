نهاية العشيقين في الجيزة على حبل المشنقة

صور لها شيطان النفس الخيانة مثلما أوهمها بالقدرة علي الإفلات من العقاب والحساب رغم الخطة الجهنمية والتنفيذ الدقيق ورسم سيناريو مغاير لما فعلته العاشقة والمعشوق بالزوج الضحية وحاولا تمريره للهروب من العدالة.

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المكان البدرشين في محافظة الجيزة ، الزمان اشهر قليلة مضت ، الأبطال ربة منزل عشرينية تدعي "دينا ع "، و"محمد س " شاب في بداية العشرينات جمعتهم علاقة آثمة اصطدمت بكون دينا العاشقة متزوجة وأصبح زوجها "محمد م " ترزي ٣٠ سنة عقبة وعائق أمام استمرار علاقتهم الملعونة فاتفقوا وخططوا وقرروا التخلص من الزوج الضحية خاصة بعد ان اكتشفت دينا انها حامل من عشيقها لأنها لم تنم مع زوجها خلال الأسابيع الماضية.

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تبلور الهدف وفقا لما كشفته التحقيقات في القضية فقرروا التخلص من الزوج ورسم سيناريو انه قتل في حادث سرقة بمنزله للإفلات من العقاب.

تضيف التحقيقات في القضية أن المعشوق وفر للزوجة الخائنة عقاقير مهدئة لتضعها في الأكل والشرب الخاص بزوجها الذي يعود الي المنزل منهكا من محل عمله في بولاق الي المنزل بالبدرشين حتى لا يقاومهما ،ويتمكنا من قتله.

وإستغل العشيق تغيب المجني عليه عن المنزل، بالاتفاق مع المتهمة وصعد متسلقا مواسير المياه لمسكن المجني عليه كالعادة وفقا للتحقيقات ، حاملًا معه قطعة حديدية، وخبأته الزوجة الخائنة بداخل غرفة النوم انتظارًا لمجيء المجني عليه ودست المهدئات في طعامه وشرابه بانتظار اللحظة المنتظرة للإجهاز عليه وقتله.

إلا ان المفاجأة وقعت حيث رفض الزوج المجني عليه تناول طعام الغداء لتغير طعمه، فحاولت اعطاؤه مشروبا وتحديدا كوب شاي بداخله العقار المهدئ إلا انه رفض مرة اخري بسبب تغير طعمه وتركها وذهب لحجرة النوم وطلب كوب عصير ليمون بعد ان يستريح قليلا إلا انها أحضرته في الحال ودست فيه للمرة الثالثه المنوم ورفض ،فحاولت إعطائه جرعة من العقار عن طريق "ابرة" في فمه وهنا استيقظ محمد وبدأ في ضربها وهرعت دينا الى دولاب الغرفة لتنتهي المسرحية بمقتل الزوج علي يد عشيق زوجته بعد ان سمع صوت المشاجرة وخرج من دولاب غرفة النوم وإنهال بقطعة حديدية ضربًا علي رأس المجني عليه عدة مرات حتي فارق الحياة .

ليس هذا فحسب عقب تأكدهم من أن الضحية فارق الحياة بدأ السيناريو الآخر لتصوير ماحدث علي انه حادث سرقة حيث خرج المعشوق من المنزل ومعه متعلقات وممتلكات خاصة بالمجني عليه ومسدس وأوراق ماليه وهاتف محمول، وبدأت المتهمة بالاستغاثة لاستكمال خطتهما بتصوير ماحدث علي انه حادث سرقة، وقررت محكمة جنايات الجيزةإحالة أوراق المتهمين لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، بتهمة القتل العمد وحددت جلسة 13 مارس الجاري، للنطق بالحكم.