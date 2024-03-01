إعادة 26 مليون جنيه للشهر العقاري | النيابة الإدارية في فبراير 2024

شهدت هيئة النيابة الإدارية خلال شهر فبراير2024 عددا من الأحداث والقرارات والإنجازات، وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد ما تم خلال الشهر..

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مخالفات مستشفى أسيوط

أمرت النيابة الإدارية بالبداري بإحالة ثلاثة متهمين من العاملين بأحد المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بأسيوط للمحاكمة التأديبية، وشَمَلَ تقرير الاتهام كلًا من طبيب نساء وتوليد، وأخصائي جراحة عظام، ومسئول سجل نوبتجيات الأطباء بالمستشفى، على خلفية قيام المتهم الأول بإجراء عملية ولادة قيصرية لإحدى السيدات بإحدى المراكز الطبية الخاصة غير المرخص لها باستقبال وإجراء عمليات نساء وتوليد – بعد تركه للنوبتجية المكلف بها بالمستشفى الحكومي في ذلك اليوم – وإجرائه لعملية الولادة بذلك المركز دون تواجد طبيب أطفال بالمخالفة للقوانين واللوائح؛ أسفر عن عدم إمكانية تدارك بعض المضاعفات التي تعرض لها المولود والمتمثلة في تجمع السوائل بمخارج الهواء ومعاناته من "متلازمة الضائقة التنفسية لحديثي الولادة" واضطرار ذويه لنقله وإدخاله حضَّانة بإحدى المستشفيات الحكومية، ثم وضعه على جهاز التنفس الصناعي حتى توفي بعد ولادته بأربعة أيام.

وتقاعس المتهم الثاني – أخصائي جراحة العظام والمدير المناوب للمستشفى – عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قِبَل المتهم الأول حال تركه مقر عمله بالمستشفى مساء يوم 7 / 11 / 2023 قبل انتهاء موعد نوبتجيته، تاركًا المتهم الأول ليقوم بالتوقيع بسجل نوبتجيات الأطباء بما يفيد انصرافه في الموعد المحدد لانتهاء النوبتجية بالمخالفة للحقيقة، وقيام المتهم الثالث بإثبات مبادلة للنوبتجية بين المتهم الأول وطبيب آخر بالمستشفى بالمخالفة للحقيقة، سترًا منه لواقعة مغادرة المتهم الأول للمستشفى خلال النوبتجية المكلف بها.

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مخالفات مستشفى قويسنا

تنفيذًا لتوجيه المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيقٍ عاجلٍ فيما رصده مركز الإعلام والرصد برئاسة الهيئة عبر العديد من وسائل الإعلام، من مخالفاتٍ بمستشفى "قويسنا" المركزي، كشفت عنها زيارة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، حال تفقده سَير العمل بالمستشفى ، قام المستشار هاني معوض، مدير النيابة الإدارية بقويسنا، بتشكيلِ فريق من أعضاء النيابة برئاسته وعضوية كل من المستشار مصطفى أمين، محمد طلعت، رئيس النيابة، محمد عنبر، وكيل النيابة، سمر الشيخ، وكيل النيابة، وقاموا بالانتقال لمقر مستشفى "قويسنا" المركزي لإجراء المعاينة والمرور على كافة أقسام المستشفى، للوقوف على مدى انتظام العمل من قِبَل الأطقم الطبية، وحسن تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، مع إثبات كافة المخالفات التي كشفت عنها معاينة النيابة صباح اليوم.

وقرر المستشار مصطفى أمين، تشكيل لجنة برئاسة مدير التفتيش المالي والإداري بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية لفحص كافة أعمال المستشفى وإعداد تقرير مفصل بكافة ما أسفر عنه الفحص وعرضه على النيابة على وجه السرعة لاستكمال التحقيقات، وبالعرض عل المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، وَجَّهَ بسرعة استكمال التحقيقات، والتصرف في ضوء ما تكشف عنه من مخالفات.

26 مليون جنيه للشهر العقاري

نجحت نيابة "الطور" الإدارية فى تمكين مصلحة الشهر العقاري من تحصيل مبلغ "يزيد على 26 مليون جنيهًا مصريًا" قيمة رسوم تكميلية مستحقة لمصلحة الشهر العقاري على إحدى المشروعات السياحية بمدينة "شَرم الشيخ"، ورفع حظر التعامل على المنشأة السياحية.

تمكين شركة أدوية من مستحقاتها المالية

نَجَحَت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة غادة يونس نائب رئيس الهيئة مدير الوحدة، في تمكين إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية من تحصيل مستحقاتها المالية لدى عددٍ من المستشفيات الحكومية حرصًا على استمرار نشاطها في إمداد المستشفيات الحكومية بمختلف الأدوية والمستلزمات الطبية، وهو ما كان مُهَدّدًا بالتوقف، بسبب امتناع بعض تلك المستشفيات عن السداد، كما باشرت الوحدة تمكين مصلحة الضرائب، والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من تحصيل مبالغ مستحقة على الشركة "مقدمة الشكوى" بعد توجيه الأخيرة لسداد تلك المديونيات المستحقة للدولة.

إعادة نشاط شركة بترول

نجحت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة غادة يونس مدير الوحدة، في إعادة استئناف إحدى كبريات شركات البترول العالمية لنشاطها داخل مصر بعد توقف استمر لمدة 4 سنوات.

دورة آليات التحقيق والتصرف

شَهِدَ المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية،فعَّاليات ختام دورة تدريبية حول (آليات التحقيق والتصرف) والتى عقدت بمركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل مدير المركز، بمحافظة المنوفية خلال يومي 21، 22 فبراير 2024.

دورة بيئة مؤسسية رقمية آمنة

اختتمت فعَّاليات ختام دورة "بيئة مؤسسية رقمية آمنة"، والتي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، بالتعاون مع وحدة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار استمرار النهج الذي تتبعه النيابة الإدارية حيال الاهتمام بتنمية وتطوير الجوانب المعرفية، وتنمية الوعي الرقمي لدى أعضاء النيابة الإدارية.