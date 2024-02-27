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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حكم رادع من محكمة جنايات القاهرة لعصابة التوظيف الوهمية

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، 3 متهمين بعصابة التوظيف الوهمية، بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم وبراءة رابعهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «أحمد .م»، 27 سنة، عامل، «عمر .خ»، 20 سنة، عامل، «مصطفى .ع»، 23 سنة، طالب، «سامي .م»، 36 سنة، عاطل بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة خطفوا المجني عليه كريم عادل بالتحايل بأن استدرجوه إلى محل الواقعة بحيلة انطالت عليه بأن أوهموه بحاجتهم لعمال لتشغيلهم بإحدى مصانع الملابس وتواصلوا معه هاتفيًا مستدرجين إياه لمحل الواقعة قاصدين من ذلك إقصائه بمنأى عن أعين ذويه وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الوصول إلى غايتهم.

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وأضافت التحقيقات أن المتهمين سرقوا المنقولات والمبلغ المالي المملوك للمجني عليه كريم عادل بطريق الإكراه الواقع عليه بأن روعوه بغلبة عددهم وأشهر الأول في وجهه سلاح أبيض «سنجة» مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكنوا بتلك السيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات خاصته كرهًا عنه.

وأكدت التحقيقات حيازة المتهمين وإحراز سلاح أبيض «سنجة» مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من القانون، أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأضحت شهادة كريم عادل، 28 سنة، مدرس، المجني عليه، أن المتهمين قاموا باستدراجه لمحل الواقعة موهمين إياه بحاجتهم لعمله لديهم بإحدى مصانع الملابس بأن أوهموه بحاجتهم لعمال لتشغيلهم بإحدى مصانع الملابس وتواصلوا معه هاتفيًا مستدرجين إياه لمحل الواقعة، وما أن وصل لمحل الواقعة وأقصوه بمنأى عن أعين ذويه حتى روعه بغلبة عددهم وأشهر الأول في وجهه سلاح أبيض «سنجة»، وأشهر آخر سلاح أبيض «مطواة» مما بث الرعغب في نفسه وشل مقاومته وتمكن المتهمين بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات المملوكة له. 

أكدت تحريات الرائد شرطة محمد أكرم محمود صالح، معاون مباحث قسم شرطة دار السلام صحة الواقعة وأن المتهمين الأربعة وراء ارتكابها، وتمكنه من ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه بإرشاد المتهمين.

وجاء بملاحظات النيابة العامة أن المجني عليه تعرف على المتهمين الأول والثاني حال عرضهم عليه، وأقر بكرنهم مرتكبي الواقعة.

محكمة جنايات القاهرة محكمة الجنايات عصابة التوظيف الوهمية جريمة خطف سرقة بالاكراه

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