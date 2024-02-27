ننشر تفاصيل وقائع عصابة التوظيف الوهمية لسرقة المواطنين

ينفرد موقع صدى البلد الإخباري بنشر تفاصيل وقائع عصابة يقودها عاملان وطالب وعاطل لسرقة المواطنين بزعم توظيفهم.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «أحمد .م»، 27 سنة، عامل، «عمر .خ»، 20 سنة، عامل، «مصطفى .ع»، 23 سنة، طالب، «سامي .م»، 36 سنة، عاطل بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة خطفوا المجني عليه كريم عادل بالتحايل بأن استدرجوه إلى محل الواقعة بحيلة انطالت عليه بأن أوهموه بحاجتهم لعمال لتشغيلهم بإحدى مصانع الملابس وتواصلوا معه هاتفيًا مستدرجين إياه لمحل الواقعة قاصدين من ذلك إقصائه بمنأى عن أعين ذويه وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الوصول إلى غايتهم.

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وأضافت التحقيقات أن المتهمين سرقوا المنقولات والمبلغ المالي المملوك للمجني عليه كريم عادل بطريق الإكراه الواقع عليه بأن روعوه بغلبة عددهم وأشهر الأول في وجهه سلاح أبيض «سنجة» مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكنوا بتلك السيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات خاصته كرهًا عنه.