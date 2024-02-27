تشتغل في مصنع ملابس.. ننشر أقوال المجني عليه في واقعة عصابة التوظيف الوهمية

ينفرد موقع صدى البلد الإخباري بنشر أقوال المجني عليه في واقعة عصابة التوظيف الوهمية.

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قال كريم عادل، 28 سنة، مدرس إن المتهمين قاموا باستدراجه لمحل الواقعة موهمين إياه بحاجتهم لعمله لديهم بإحدى مصانع الملابس بأن أوهموه بحاجتهم لعمال لتشغيلهم بإحدى مصانع الملابس وتواصلوا معه هاتفيًا مستدرجين إياه لمحل الواقعة، وما أن وصل لمحل الواقعة وأقصوه بمنأى عن أعين ذويه حتى روعه بغلبة عددهم وأشهر الأول في وجهه سلاح أبيض «سنجة»، وأشهر آخر سلاح أبيض «مطواة» مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكن المتهمين بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات المملوكة له.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «أحمد .م»، 27 سنة، عامل، «عمر .خ»، 20 سنة، عامل، «مصطفى .ع»، 23 سنة، طالب، «سامي .م»، 36 سنة، عاطل بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة خطفوا المجني عليه كريم عادل بالتحايل بأن استدرجوه إلى محل الواقعة بحيلة انطالت عليه بأن أوهموه بحاجتهم لعمال لتشغيلهم بإحدى مصانع الملابس وتواصلوا معه هاتفيًا مستدرجين إياه لمحل الواقعة قاصدين من ذلك إقصائه بمنأى عن أعين ذويه وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الوصول إلى غايتهم.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين سرقوا المنقولات والمبلغ المالي المملوك للمجني عليه كريم عادل بطريق الإكراه الواقع عليه بأن روعوه بغلبة عددهم وأشهر الأول في وجهه سلاح أبيض «سنجة» مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكنوا بتلك السيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات خاصته كرهًا عنه.

وأكدت التحقيقات حيازة المتهمين وإحراز سلاح أبيض «سنجة» مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من القانون، أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.