حكم رادع من جنايات القاهرة للعاطل المعتدي على فتاة المعصرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاطلا بالحبس سنتين مع الشغل لاعتدائه على فتاة المعصرة وأمرت بمصادرة الهاتف المحمول المضبوط معه.

صدرالحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ممدوح حلمي شلبي ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «عمرو . ق . ا»، 31 سنة، لايعمل، بدائرة قسم المعصرة بمحافظة القاهرة بهتك عرض الطفلة المجني عليها «حبيبة»، والتي لم يتجاوز عمرها ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد بأن حسر عنها ملابسها واعتدى عليها.

وأضافت التحقيقات قيام المتهم بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للطفلة المجني عليها «حبيبة» والتي لم تتجاوز الـ18 عامًا بأن نقل على هاتفها المحمول صورًا لها.

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قالت حبيبة المجني عليها إن المتهم قام باستدراجها لمحل سكنه من غير تحيل أو إكراه وما أن وصلا حتى هتك عرضها بأن حسر عنها ملابسها واعتدى عليها وأبلغت والدها بما حدث.

وأكد والد المجني عليها في التحقيقات وأدلى بما لا يخرج عن مضمون أقوال سابقته.

أوضح أحمد مصطفى عبد الحميد، ضابط بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أنه نفاذًا لأمر الضبط والإحضار قام بضبط المتهم في القضية، والذي أقر بارتكابه الواقعة محل التحقيقات.

وأضاف أحمد حمدي موسى، ضابط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أنه بعد تفتيش المتهم، عثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه؛ تبين بوجود محادثات جنسية بين المتهم والمجني عليها.

وجاء بملاحظات النيابة العامة أنه ورد بتقرير تكنولوجيا المعلومات أن الحساب الخاص بمرتكب الواقعة مرتبط برقمه الهاتفي الخاص به والمستخدم هو المتهم.