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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مأساة زوجة وابنها أمام محكمة الأسرة.. والسبب غريب

مأساة زوجة وابنها
مأساة زوجة وابنها أمام محكمة الأسرة.. والسبب غريب

تقدمت زوجة بدعوى خلع إلى محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة بعد 5 سنوات زواج عاشتها الزوجة في عذاب ومشاجرات متواصلة مع زوجها بسبب بخله الشديد في كل شىء.

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قالت الزوجة في دعواها : « اتخدعت فيه ولكن حقيبته ظهرت فور زواجنا لنشوب مشاجرة كبيرة لتعديه علي بالضرب المبرح بسبب نفاذ كل مصروف المنزل قبل انتهاء الشهر بأيام قليلة، وعلي إثره تركت منزل الزوجية وقررت عدم العودة له مرة أخرى، وأصررت علي الطلاق لكن بعد أيام قليلة اكتشفت حملي في ابننا واضطررت العودة له مرة أخرى من اجل تربية ابننا تربية سليمة».

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وأضافت الزوجة : «أن المشكلة التي بدأت بيننا تطورت إلى أن وصلت إلى ابني عندما أصررت على إلحاق ابني بمدرسة لغات قام بطردنا من منزل الزوجية برغم اني لم أخذ منه جنيه واحد للمدرسة، التي انفق عليها من راتبي بعدما اضطررت للنزول إلى العمل حتى لا أموت جوعا أنا وابني وعندما فشلت كل المحاولات الودية معه طلبت الطلاق فشرط علي التنازل عن كل حقوقي مقابل الطلاق، فرفضت ولجأت للمحكمة لخلعه».

يظن الكثير أن الزوج عندما تخلعه زوجته له حقوق، ولكن للزوج الذي تقام ضده زوجته دعوى الخلع أمام محكمة الأسرة، له عدد من الحقوق، ويشرح موقع "صدى البلد" حقوق الزوج في حالة خلعه أمام محكمة الأسرة، وفقًا لقانون الأحوال الشخصية.

حقوق الزوج المخلوع

- لا يدفع نفقة عدة للزوجة.

- لا يدفع نفقة متعة للزوجة.

- لا يدفع قيمة المهر المدون في عقد الزواج

- من حقه رؤية أطفاله إما عن طريق الاتفاق مع طليقته أو بحكم محكمة.

ونص قانون الأحوال الشخصية بأن الزوجة تتنازل عند إقامتها دعوى الخلع عن حقوقها المالية والشرعية والتنازل عن مؤخر الصداق.

الخلع هو طريق الزوجة حال استحالة العشرة مع زوجها والوصول إلى طريق مغلق خاصة مع رفض عدد كبير من الأزواج التطليق بطريقة ودية لعدم سداد مؤخر الصداق والنفقة التي تتنازل عنهما السيدة حال إقامتها لدعوى الخلع، وفي هذا التقرير نتعرف على خطوات إقامة دعوى الخلع أمام محكمة الأسرة، وهي كالتالي:

- حال الرغبة في إقامة دعوى خلع، يتم الحصول على نماذج العريضة من المحكمة.

- يقوم المدعى بملء البيانات الفارغة من اسم وعنوان واسم المدعى عليه.

- تقديم عريضة الدعوى لـ مكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمقر سكن المدعي ويتم فحص الدعوى من خلال الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الذين يسعون للصلح، وفى حال وصول مساعى الصلح لطريق مسدود، تتم كتابة تقرير بعدم إتمام الصلح لرفض الطرفين أو رفض أحدهما.

- من حق المدعية بعد 15 يومًا من عرض العريضة على مكتب تسوية المنازعات الأسرية إقامة الدعوى أمام محكمة الأسرة.

- ترفض المحكمة الدعوى في حال عدم تقديم المدعي عريضة الدعوى لـ مكتب تسوية المنازعات الأسرية.

- عند إقامة أول دعوى تكون في أي محكمة أسرة، لكن الدعاوى الأخرى التي تليها تكون في ذات المحكمة التي أقيمت بها أول دعوى.

يشار إلى أن الأوراق المطلوبة يتم إرفاقها بعريضة الدعوى التي تكون عبارة عن قسيمة الزواج وذلك في حالة دعوى الخلع.

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