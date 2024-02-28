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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العدل.. قرار بإنشاء فرع توثيق قرية فارس في أسوان

وزير العدل
وزير العدل

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار رقم 652 لسنة 2024، الخاص بانشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق مجمع خدمات قرية فارس يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بأسوان بنقطة شرطة فارس.

ونص القرار رقم القرار رقم 652 لسنة 2024، على أن ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع) توثيق مجمع خدمات قرية فارس يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بأسوان - نقطة شرطة فارس، والكائن مقره بداخل مجمع خدمات قرية فارس - مركز كوم أمبو ) - محافظة أسوان.

ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيا على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ 17 فبراير 2024.

العدل المستشار عمر مروان المستشار عمر مروان وزير العدل الشهر العقاري مكتب الشهر العقاري مركز كوم أمبو

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