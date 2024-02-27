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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل من جنايات القاهرة لعاطل شرع في قت.ل جاره

قرار عاجل من جنايات
قرار عاجل من جنايات القاهرة لعاطل شرع في قت.ل جاره

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة عاطل بتهمة الشروع فى قتل جاره بسبب خلافات بينهما لجلسة 10 مارس المقبل.

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كشفت تحقيقات نيابة حدائق القبة شروع المتهم فى ق.تل جاره بسبب خلافات الجيرة بينهما، حيث قام بإحراز سلاح أبيض، استخدمه فى طعن المجنى عليه، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح نافذ بالجسم إثر ادعاء مشاجرة بالمنطقة سكنه، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب المشار إليه وأحد الأشخاص، مقيم بذات العنوان بسبب خلافات حول الجيرة.

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تطورت المشادة إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته محدثًا إصابته المشار إليها ولاذ بالفرار، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أحالته لمحكمة جنايات القاهرة التي أصدرت قرارها المتقدم.

محكمة جنايات القاهرة محكمة الجنايات محاكمة عاطل شروع في قتل

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