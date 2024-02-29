عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رفض تمكينها من شقة الزوجية|رد حاسم من سيدة بعد إنصاف محكمة الأسرة لها

رفض تمكينها من شقة
رفض تمكينها من شقة الزوجية.. رد حاسم من الزوجة المسكينة

تقدمت زوجة بدعوى حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بالامتناع عن دفع نفقات لها وطفلتها الصادر بها حكم قضائي لصالحها.

كما امتنع الزوج عن السماح لها بتنفيذ قرار التمكين من مسكن الزوجية بعد صدور قرار من النيابة لها بالتنفيذ حكم المحكمة بالتمكين.

اقرأ أيضًا:

txt

ضبط المحمول بإرشاد المتهمين.. ننشر أقوال معاون المباحث في واقعة عصابة التوظيف الوهمية

txt

قرار عاجل من المحكمة في خطف شخصين لطالب في الزيتون

txt

تشتغل في مصنع ملابس.. ننشر أقوال المجني عليه في واقعة عصابة التوظيف الوهمية

txt

حكم رادع من جنايات القاهرة للعاطل المعتدي على فتاة المعصرة

وقالت الزوجة في دعواها: «خرجت من مسكن الزوجية بملابس المنزل، بعد أن استولى زوجي على كل متعلقاتي ومصوغاتي ومنقولاتي، حتى الهاتف المحمول أخذه مني قبل خروجي من منزله ليلا، وعندما عاتبه شقيقي قال له إنه فعل ذلك حتى يؤدبني بسبب ردي على خيانته لي وقيامي بالشكوى لوالدته، وأقمت دعوى تبديد ضده لاسترداد حقوقي الشرعية من منقولات ومصوغات وزنها 120 جراما، وحررت بلاغا ضده بسبب محاولته إجباري على توقيع كمبيالات تحت التهديد، لأعيش في جحيم بسبب عنفه ضدي، ورفضه الحلول الودية لحل الخلافات».

اقرأ أيضًا:

txt

أسسوا شركات واشتروا سيارات.. قرار عاجل من المحكمة لعصابة غسلت 10 ملايين جنيه

txt

العدل.. قرار بإنشاء فرع توثيق قرية فارس في أسوان

txt

بسبب خلافات قديمة.. جنايات القاهرة تعاقب عاملا قتـ.ل شابا بالسجن 7 سنوات

txt

قرار عاجل من جنايات القاهرة لعاطل شرع في قت.ل جاره

txt

حكم رادع من محكمة جنايات القاهرة لعصابة التوظيف الوهمية

txt

إصابة مستشار بهيئة قضايا الدولة في انقلاب سيارة بـ الجيزة

وأضافت الزوجة: «زوجي شوه سمعتي، وأرسل تهديدات لى حتى أتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج وأمنحه حضانة طفلتي، ودمر حياتي، ما دفعني لطلب الانفصال عنه، بعد خلافات ومشاكل وصلت لتعديه على بالضرب المبرح».

وتتساءل الكثيرات من الزوجات عن الإجراءات والأوراق المطلوب لتمكين الزوجة من مسكن الزوجية، خاصة بعد صدور قرار بتمكين الزوجة من مسكن الزوجية في حالة انفصالها بـالطلاق أو طردها من قِبل الزوج.

ويشرح موقع "صدى البلد" وفقًا للقانون الإجراءات والأوراق المطلوبة لتمكين الزوجة من مسكن الزوجية.

الإجراءات والأوراق المطلوب لتمكين الزوجة من مسكن الزوجية

- التوجه إلى محكمة الأسرة التابعة لمسكن الزوجية.

- تقديم طلب إلى النيابة العامة مرفق به شهادة ميلاد الأطفال الأصلية مع صور منها إضافة إلى قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صورة من إيصال مرافق سواء كان كهرباء أو غاز أو صورة من عقد الشقة أو عقد الإيجار بها.

- بعد التأشير على الأوراق من خلال النيابة العامة يتم عمل التحريات وسماع شهادة الشهود.

- يتم تكليف أمين شرطة من محكمة الأسرة بمعاينة المكان وسؤال الشهود من الجيران.

- إرسال الأوراق إلى المحامى العام لشئون الأسرة.

- إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة يصدر قرار المحكمة بتمكين الزوجين بالمشاركة.

- إذا كان هناك طلاق رسمى يكون القرار لصالح السيدة وتمكينها من الشقة.

زوجة زوج دعوي تمكين مسكن الزوجية محكمة الاسرة اغرب قضايا محكمة الاسرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 جنيهًا| انخفاض أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف وهذا ثمن كرتونة البيض

800 جنيه في يوم|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

السر في الرقم 4|تفاصيل واعترافات مثيرة من المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق

لم تتحمل الكارثة.. طالبة بجامعة العريش تنهي حياتها والسبب زملاؤها| شاهد ماذا حدث

شوبير يكشف مفاجأة حول عبد الله السعيد وشيكابالا في نادي الزمالك

29 قطعة ذهب| القصة الكاملة لقـ تل جواهرجي بولاق: "صاحب المتهم باعه وطليقته قبضت"

ترشيحاتنا

المفوض الأممي لحقوق الإنسان: ما يحدث في قطاع غزة مذبحة يجب وقفها

سويلم: زيادة معدلات تحصيل مستحقات الوزارة بالتنسيق مع أجهزة المحافظات

دولارات مضروبه.. سقوط المتهم بحيازة العملات الأجنبية المقلدة بقصد ترويجها على المواطنين

وزير العمل: رأس الحكمة بوابة جديدة لتوفير الوظائف ولدينا عمالة ماهرة لإنجاح المشروعات

تجار مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل 50 مليون جنيه

بيان عاجل من وزارة الصحة في غزة بشأن مجزرة دوار النابلسي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

مسلسل المعلم.. كيف تؤثر مشاعر الانتقام على صحتك العقلية والجسدية

لن تتوقع .. سعر توب درة يشعل السوشيال ميديا

حجاب وفستان مكشوف.. البلوجر حنان الحكيم تثير ضجة خلال حفل زفافها

فيديو

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

مقطع فيديو يوثق أصواتًا غريبة تخرج من بئر بالصحراء| ما هي؟

تطورات جديدة.. هل عادت شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب؟

عبد المجيد عبدالله يؤدي بروفاته استعدادا لحفل موسم الرياض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ