بعد وفاته.. آخر مستجدات محاكمة المتهم بالاستيلاء على أموال حلمي بكر

أثار خبر وفاة حلمي بكر حزن الوسط الفنى والجمهور، حيث أعلنت أسرته خبر الرحيل اليوم بعد صراع شديد مع المرض، بعد أن تعرض خلال الأشهر الأخيرة لعدة ازمات صحية ادت لدخوله المستشفى من بينها مشاكل البروستاتا والكلى والقلب والضغط واحتباس السوائل في الجسم.. وفي هذا التقرير ننشر آخر مستجدات محاكمة المتهم بالاستيلاء على أموال حلمي بكر..

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أجلت محكمة جنح العجوزة، محاكمة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي لجلسة 25 مارس الجاري، لتقديم المذكرات.

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استمعت النيابة العامة إلى أقوال المحامى سامح ثابت وكيلاً عن الموسيقار حلمى بكر في بلاغه ضد مدير أعمال، والذى أكد أمام جهات التحقيق بأن المشكو في حقه استغل مرض موكله للاستيلاء على أمواله.

فيما طلبت النيابة العامة بسرعة التحري حول الواقعة لكشف ملابسات البلاغ، واستدعاء المشكو في حقه للاستماع إلى أقواله على سبيل الاستدلال.

وكان محامى الموسيقار حلمى بكر اتهم مدير أعماله السابق بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ اثنين مليون ومائتان وثمانون ألف جنيه بعد إيهامه بإيداع المبلغ المالى في أحد البنوك لربطها بشهادة 18%، وحضر أحد موظفي البنك لمحل إقامة موكله لأخذ توقيعه واكتشف عقب ذلك قيام المشكو فى حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص.