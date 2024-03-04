هند عاكف لصدى البلد: حلمي بكر كان يشجعني دائما

حرص النجوم محمد فؤاد و إيهاب توفيق وعلي الحجار ، ايهاب فهمي ، الموسيقار سليم سحاب ، الفنان أبو الليف ، الفنانة صفاء أبو السعود ، مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقيه ، الإعلامي طارق علام ، المستشار مرتضى منصور ، الفنان إيهاب فهمي والفنانة هند عاكف ، الفنان حلمي عبد الباقي ، الفنان إيهاب توفيق وغيرهم كثير على حضور عزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر ، بمسجد الحامدية الشاذلية أمس.

وقالت الفنانة هند عاكف لصدي البلد البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب ، الموسيقار القدير الراحل حلمي بكر كان دائماً يشعجني.

و أضافت الفنانة هند عاكف بعزي أسرته ونجله و ابنته الصغيرة ريهام .

و تابعت فقدنا قامة و قيمة تاريخية و فنية كبيرة جدا كان فنان و إنسان قدير.

يذكر أن الموسيقار حلمي بكر وافته المنية مستشفي كفر صقر بالشرقية بعدما تدهورت حالته الصحية.

والموسيقار حلمى بكر قدم أكثر من 1500 لحن موسيقى، وتعاون خلالها مع كبار المطربين فى العالم العربى، أبرزهم وردة، نجاة، ليلى مراد، مدحت صالح، محمد الحلو، على الحجار وغيرهم.









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