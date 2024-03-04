دعاء اليوم 23 شعبان.. 12 كلمة تعجل بقضاء حاجتك فرددها إلى المغرب

يأتي دعاء اليوم 23 شعبان ضمن أفضل أدعية العشر الأواخر من شهر شعبان، والتي لا ينبغي التفريط فيها، حيث إن من شأنها أن تغير حياتك إلى أفضل مما تحلم وتتمنى، حيث إنه لا يرد القضاء إلا الدعاء ، كما أنه في ذاته عبادة من أفضل العبادات، لذا حثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على تحري أوقات الإجابة، والتي يأتي من بينها دعاء اليوم 23 شعبان ، باعتباره مفتاح بركات وخيرات اليوم الثالث بالعشر الأواخر من شعبان ، والذي ينبهنا إلى أن الشهر الفضيل انفرط وأننا بصدد استقبال شهر رمضان الكريم ، فإذا كان الدعاء عبادة فإنه وصية نبوية في الأزمنة المباركة وتأتي العشر الأواخر من شهر شعبان من بينها، حيث قال عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم - إنه شهر يغفل عنه الناس، ومن ثم ينبغي اغتنامه ، بالدعاء وحيث نشهد اليوم السادس والعشرين من شعبان، فإنه يحين موعد ترديد دعاء اليوم 23 شعبان لعلنا به نكن من الفائزين.

دعاء اليوم 23 شعبان

قالت دار الإفتاء المصرية، إن أهمية دعاء اليوم 23 شعبان المبارك تنبع من أنه من وصايا النبي -صلى الله هليه وسلم - ، الذي حثنا على تحري أوقات الاستجابة ومنها العشر الأواخر من شعبان .

وأوضحت «الإفتاء» ، إنه بالنسبة لأفضل صيغة مستحبة من دعاء اليوم 23 شعبان فالأمر واسع ، وورد منه: ( اللهمّ يا مجيب الدّعاء، يا مغيث المستغيثين، أجب دعوتنا، وعجّل بقضاء حاجاتنا يا أرحم الرّاحمين ).

دعاء يوم 23 من شعبان