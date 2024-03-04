شمس الكويتية بإطلالة جريئة على إنستجرام| شاهد

شاركت شمس الكويتية صورة لها جديدة؛ وذلك على موقع التواصل وتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتألقت شمس الكويتية، مرتدية فستانًا قصيرًا باللون الموف الغامق ونسقت معه حذاءً باللون البني الفاتح مع شراب خفيف بنفس لون الفستان ولكن باللون الفاتح.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت شمس الكويتية في الماكياج على الألوان الهادئة للعيون، الذي كشف عن جمالها، واختارت اللون البينك الناعم للشفاه.

كما اختارت شمس الكويتية، ترك شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور شمس الكويتية