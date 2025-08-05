الرئيس السيسي: مصر سعت طوال 20 عامًا لاحتواء الموقف في غزة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر بذلت جهودًا حثيثة على مدار ما يقرب من عشرين عامًا، في محاولة لمنع اشتعال الأوضاع في قطاع غزة، انطلاقًا من إدراكها المبكر لتبعات أي تصعيد عسكري على المدنيين الفلسطينيين.

جهود استباقية لتفادي الاقتتال

وأوضح الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، لوونج كوونج، اليوم الثلاثاء بقصر الاتحادية، أن مصر كانت لديها تقديرات واضحة بأن أي محاولة للاقتتال سيكون لها تأثيرات مدمرة على القطاع وسكانه، وهو ما جعل القاهرة تتحرك دومًا لاحتواء الأزمات قبل تفاقمها.

مصر تقوم بدورها في كل مواجهة

وأشار الرئيس إلى أن ما يجري حاليًا يمثل الحرب الخامسة التي تقوم فيها مصر بدور فاعل ومحوري لوقف القتال في غزة، مضيفًا:"نسعى بكل السبل لإيقاف الحرب، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية لأهلنا في القطاع".

موقف ثابت يستند إلى مبادئ إنسانية

وأكد السيسي أن موقف مصر في كل المواجهات السابقة والحالية لم يتغير، وهو قائم على رفض التصعيد، وإنقاذ الأرواح، والدفع باتجاه التهدئة، مشيرًا إلى أن جهود مصر لا تقتصر على الوساطة السياسية فقط، بل تشمل التحرك الميداني والإغاثي لتوصيل المساعدات الإنسانية رغم كل التحديات.

جاءت تصريحات الرئيس السيسي على هامش مباحثات موسعة مع نظيره الفيتنامي، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.