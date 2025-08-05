أمل عمار: المرأة المصرية تصدرت المشهد الانتخابي من اليوم الأول

أكدت أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن السيدات المصريات تصدرن المشهد الانتخابي منذ اللحظات الأولى لفتح اللجان، سواء في اليوم الأول أو صباح اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ، مشيدة بالحضور القوي والفاعل للمرأة المصرية في مختلف المحافظات.

مشاركة واسعة من السيدات في اللجان

وأوضحت عمار في مداخلة مع الإعلامي مصطفي بكري أن المتابعة الميدانية أوضحت أن المرأة لم تكن فقط حاضرة بعددها، بل بحماسها وإيمانها بدورها، قائلة:"ما رأيناه من توافد السيدات على لجان التصويت هو ترجمة عملية لمدى وعي المرأة المصرية بدورها في الحفاظ على استقرار الوطن ومؤسساته".

الوعي الوطني يقود المرأة للمقدمة

وأشارت إلى أن المرأة تتحرك تلقائيًا تجاه كل استحقاق وطني، خاصة عندما تشعر بوجود مسؤولية تجاه الوطن، مؤكدة أن الإقبال في الانتخابات الحالية يعكس وعياً نابعاً من سنوات من التحديات التي رسّخت الشعور الوطني لدى السيدات.