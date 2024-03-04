إصابة ربة منزل فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالقليوبية

أصيبت ربة منزل إثر مشاجرة مع جيرانها بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.



وجرى نقل المصابة لمستشفى بنها الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتى أمرت بإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال المصابة والاستعلام عن حالتها الصحية وسرعة ضبط المتهمين والاستعلام عن التقرير الطبي للمصابة.



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة شبين القناطر بإصابة ربة منزل تدعي انعام. م، 36 سنة إصابات متفرقة بالجسد.



وتبين نشوب مشاجرة بين المصابة وجيرانها أثناء دفاعها عن أطفالها لتشاجر جيرانهم معهم، تحرر محضر بالواقعة وتكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لضبط الجناه وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.