عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 20 مليار جنيه بمستهل تعاملات اليوم الاثنين

صدى البلد

استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة وربح رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 2.019 مليار جنيه.

 ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 29433 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.34% ليصل إلى مستوى 37014 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.37% ليصل إلى مستوى 12544 نقطة.
 
 كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 7366 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 10355 نقطة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 300 جنيه في يوم|انهيار أسعار الذهب مجددا.. والسر في الدولار

خلافات التوأم تتصاعد|اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي شائعة.. وشوبير يطلب تدخل الوزير

رمضان صبحي في الزمالك بعد رفض الخطيب مقابلته.. مفاجأة جديدة

«خراب السوق السوداء»|الدولار يفقد 30 جنيهًا من أعلى سعر.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

انخفاض جديد.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين

وفاة الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض

فضيحة إجرامية.. رئيس قسم الكلى بمستشفى شهير يتاجر بالأعضاء البشرية |انفراد

انهيار الدولار يهوي بالأسعار.. كم سيصل سعر كيلو اللحمة والأرز والسكر قبل رمضان؟

ترشيحاتنا

جريمة أخلاقية تحت تهديد السلاح | تحقيق عاجل في اقتحام منزل سيدة بالواحات

التعليم تعلن ضوابط اختيار لجان التقييم النهائي بالمدارس الفنية

يديعوت أحرونوت : بايدن رفض التحدث مع نتنياهو بعد كارثة شاحنات المساعدات بغزة

مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات المرافق بالمرحلة العاجلة بمدينة سفنكس الجديدة.. صور

فضيحة إجرامية.. رئيس قسم الكلى بمستشفى شهير يتاجر بالأعضاء البشرية |انفراد

فلسطين : إسرائيل تتعمد اختلاق فوضى بغزة لتكريس احتلالها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب أمريكا .. طبيبة تفجر مفاجأة عن تناول الطماطم المجففة

المستريحة.. ليلي علوي بإطلالة شبابية تشعل السوشيال ميديا

ليس للتدخين.. أوعية عمرها 1000 عام تكشف استخدامات التبغ قديمًا| تفاصيل

تنبيه مهم من بلح رمضان لهذا السبب

فيديو

سهام جلال: قابلت في مهنة الفن قلة القيمة علشان معنديش شلة ومعارف

سيدة مصرية تبهر العالم بطريقة دعمها لنساء غزة |شاهد

بحب مصر وعايز استثمر فيها .. ماذا قال خلف الحبتور مع أحمد موسى؟

لحظة وصول أرملة وابنة حلمي بكر إلى عزائه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

اﻟﻤﺰﻳﺪ