البورصة تربح 20 مليار جنيه بمستهل تعاملات اليوم الاثنين

استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة وربح رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 2.019 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 29433 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.34% ليصل إلى مستوى 37014 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.37% ليصل إلى مستوى 12544 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 7366 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 10355 نقطة.