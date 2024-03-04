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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

259 مليون دولار | ماري لويس : 35 % ارتفاعا في صادرات الملابس

ماري لويس
ماري لويس

أعلنت  ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن صادرات قطاع الملابس ارتفعت بنسبة 35% خلال شهر يناير 2024 لتسجل 259 مليون دولار مقابل 192 مليون دولار في شهر يناير 2023، وبذلك يفتتح قطاع الملابس الجاهزة العام على نمو ملحوظ مما يبشر بتطورات إيجابية للقطاع في العام الجاري.

وأضافت "ماري لويس بشارة" أن أمريكا أكبر الأسواق المستوردة من مصر بما قيمته 106 ملايين دولار خلال يناير 2024 مقابل 90 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 18% ، وحققت صادرات القطاع للدول الأوروبية قفزة ب 42% لتسجل 54 مليون دولار مقابل 38 مليون دولار .

وذكرت رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة ، أن تركيا استقبلت منتجات ب 24 مليون دولار خلال يناير 2024 مقابل 15 مليون دولار بارتفاع 62%، وحققت الصادرات إلي إسبانيا 12 مليون دولار مقابل 9 مليون دولار بارتفاع 35% وزادت الصادرات إلي ألمانيا الاتحاد لتسجل 10 ملايين دولار مقابل 9 مليون بارتفاع 13%.


أضافت ماري بشارة، أن صادرات القطاع للدول العربية قد شهدت ايضاً ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 54% لتسجل 57 مليون دولار في يناير 2024 مقابل 37 مليون دولار، وجاءت الإمارت كأكبر الدول العربية المستوردة من مصر بما قيمته 23 مليون دولار مقابل 21 مليون دولار بنسبة ارتفاع 6% ، كما ارتفعت الصادرات إلي ليبيا لتسجل 12 مليون دولار مقابل 4 مليون دولار بنسبة ارتفاع 243%.

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