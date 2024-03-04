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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تستعد لإطلاق وحش جديد بمواصفات وألوان شبابية وسعر مناسب

سامسونج تستعد لإطلاق
سامسونج تستعد لإطلاق وحش جديد..بمواصفات وألوان شبابية

من المتوقع إطلاق هاتف سامسونج جالاكسي A35 هذا الشهر، وبفضل الصور ومقاطع الفيديو التي تم تسريبها عنه، فإننا نعلم بالفعل شكله. سيأتي جالاكسي A35 بألوان "البنفسجي الرائع"، والأزرق البحري الرائع"، والأزرق الجليدي الرائع"، والأصفر الليموني الرائع"، وتمنحنا أحدث مجموعة من الصور المسربة نظرة أفضل على الهاتف من زوايا متعددة.

وفقًا للمصدر، يتميز هاتف سامسونج جالاكسي A35 بشاشة Super AMOLED بقياس 6.6 بوصة وبدقة FullHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز مع ثقب مركزي للكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجابكسل (f / 2.2). وفي الخلف، يحتوي على إعداد ثلاثي للكاميرا يتكون من مستشعرات أساسية بدقة 50 ميجابكسل (f / 1.8)، وع ultrawide بدقة 8 ميجابكسل (f / 2.2)، وماكرو بدقة 5 ميجابكسل (f / 2.4).

سيعمل هاتف سامسونج جالاكسي A35 بواسطة معالج Exynos 1380 SoC ويأتي مع 6GB / 8GB من ذاكرة الوصول العشوائي و 128GB / 256GB من سعة التخزين. سيعمل بنظام التشغيل Android 14 مع واجهة One UI 6.1 وسيحزم بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، يُشاع أنها تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات.

سيبلغ سمك هاتف جالاكسي A35 8.2 مم ويزن 209 جرام، كما سيكون له تصنيف IP67 لمقاومة الماء والغبار.

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