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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لسه صغيرين على الفيلر.. صور بوسي قبل وبعد عمليات التجميل

بوسي
بوسي

أثارت الفنانة بوسي الجدل بعد تصريحات عن عمليات التجميل، أشعلت السوشيال ميديا وتصدرت مؤشرات البحث جوجل وفيسبوك.

 

وقالت بوسي « الجمال الطبيعي بقى قليل، ودلوقتي مبقتش عارفة الطبيعي من اللي مش طبيعي، بالذات إنهم لسه صغيرين جدًا على أنهم يلعبوا في وشهم، أو يعملوا فيلر أو بوتكس».

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سخر رواد السوشيال ميديا وخاصة الفتيات من تصريحات بوسي عن عمليات التجميل معلقين «كلامك ده ازاي وانتي اصلا عملتي عمليات كتير وشكلك متغير جدا عن زمان ».

وتداول رواد السوشيال ميديا صورا للفنانة بوسي في الماضي والحاضر، توضح تغيير ملامحها بشكل كبير خاصة الشفاه والوجنتين والحواجب.

بوسي قبل وبعد عمليات التجميل
بوسي قبل وبعد عمليات التجميل
بوسي قبل وبعد عمليات التجميل
بوسي قبل وبعد عمليات التجميل
بوسي قبل وبعد عمليات التجميل
بوسي قبل وبعد عمليات التجميل
بوسي قبل وبعد عمليات التجميل
بوسي قبل وبعد عمليات التجميل
بوسي قبل وبعد عمليات التجميل
بوسي قبل وبعد عمليات التجميل
بوسي قبل وبعد عمليات التجميل
بوسي قبل وبعد عمليات التجميل
بوسي قبل وبعد عمليات التجميل
بوسي قبل وبعد عمليات التجميل
بوسي أجرأ إطلالات بوسي الفنانة بوسي أحدث أغاني بوسي أعمال المطربة بوسي

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لسه صغيرين على الفيلر.. صور بوسي قبل وبعد عمليات التجميل

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