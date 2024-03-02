مجوهرات لافتة .. حنان مطاوع تبرز رشاقتها بإطلالة أنيقة

نشرت الفنانة حنان مطاوع جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وخطفت حنان مطاوع الأنظار بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانا باللون الأسود، مغلق من الرقبة بقماش الدانتيل مع الحزام الرفيع اللامع على الخصر، يبرز قوامها الرشيق من تصميم مصمم الأزياء جورج الخياط.

واعتمدت حنان مطاوع على تسريحة الشعر المموج حيث اكتفت بترك خصلات من الجانب الواحد بطريقة جذابة ومميزة وذلك من لمسات مصفف الشعر مصطفى دهب.

واستكملت إطلالتها بمجموعة من المجوهرات اللافتة، حيث ارتدت العقد كبير الحجم في الرقبة، والخواتم الرقيقة في اليدين والاقراط البسيطة في الأذن.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت حنان مطاوع على لمسات خبيرة التجميل منى إسماعيل، حيث اختارت الألوان البنية في الشفاه وفوق العين مع إبراز الوجنتين بالـ هايلايتر اللامع .