حجاب وفستان مكشوف.. البلوجر حنان الحكيم تثير ضجة خلال حفل زفافها

احتفلت البلوجر حنان الحكيم ليلة أمس بحفل زفافها بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء ومشاهير السوشيال ميديا.

وأثارت حنان الحكيم الجدل بفستان زفافها، حيث ارتدت فستان ابيض مرميد مطرز بالكامل، مكشوفا من منطقة الصدر بأكمام تل مطرزة، مع الظهور بإستايل النصف حجاب وطرحة الفستان الطويلة بشكل مميز.

واعتمدت حنان الحكيم على المكياج الناعم البارز، حيث اختارت الألوان المعتمدة على اللون البني في الشفاه والايشادو والبلاشر كما اختارت الايلاينر الاسود بطريقة بسيطة لتبرز العين وذلك من لمسات خبيرة التجميل شمس.

وتداول رواد السوشيال ميديا صور البلوجر حنان الحكيم على صفحات الفيسبوك، معلقين «هي حلوة بس ليه فستان مكشوف وطرحة، مكنش ينفع تخلي الفستان كدا، الطرحة مش لايقة مع الفستان خالص».

البلوجر حنان الحكيم