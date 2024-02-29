لن تتوقع .. سعر توب درة يشعل السوشيال ميديا

حرصت الفنانة درة بمشاركة جمهورها بأحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت درة باطلالة أنيقة، مرتدية توب باللون الأسود مجسم يبرز انوثتها، ذات أكمام بيضاء ستان بصيحة الكتف الساقط مع بنطال باللون الأسود يبرز رشاقتها.

وحمل التوب الأسود ذات الأكمام البيضاء توقيع مصمم الأزياء العالمي نافيسكا سكورتي، وقد بلغ سعره 2000 دولار أي حوالي 60 الف جنيه مصري.

ونسقت درة مع الاطلالة ارتداء مجموعة من المجوهرات الثمينة، في اليدين والرقبة والاذن خطفت بها الأنظار.

ومن الناحية الجمالية، وضعت درة المكياج الناعم المعتمد على الألوان الترابية التي تتناسب مع لون بشرتها البرونزية الجذابة.

سعر توب درة