محافظ كفر الشيخ يعلن تشغيل عيادات الأسنان بالمستشفيات والوحدات الصحية أيام الجمعة

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، عن تشغيل عيادات الأسنان بالمستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة أيام الجمعة من كل أسبوع، من 8 صباحًا حتى 8 مساءً، وذلك لزيادة الأوقات التى تقدم فيها الخدمة للمرضى.

قال محافظ كفرالشيخ، إن القرار يهدف إلى تقديم خدمات طب الأسنان للمرضى بشكل أفضل، وتخفيف العبء عنهم، خاصة فى ظل إحتياج أعداد المرضى الذين يحتاجون إلى هذه الخدمات، مؤكدًا على توافر خدمات طب الأسنان فى جميع مستشفيات كفر الشيخ.

ومن جانبه أوضح، الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن هناك العديد من أنواع خدمات طب الأسنان، بما فى ذلك الحشو، والخلع، والتبيض، وزراعة الأسنان، وتقويم الأسنان، مشيدًا بدوره فى علاج العديد من الحالات، بما فى ذلك تسوس الأسنان، وأمراض اللثة، وفقدان الأسنان، ومشاكل الفك.