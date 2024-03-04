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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات تشارك في مؤتمر ليب بالسعودية

صدى البلد

شاركت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT في النسخة الثالثة من فعاليات معرض ومؤتمر ليب LEAP الذي تقام دورتة الثالثة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 4 إلى 7 مارس 2024 ، وذلك بمشاركة ٢١ شركة مصرية من الأعضاء المتخصصين في حلول وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تعزيز حضورهم في السوق السعودي.

وخلال الإفتتاح زار جناح الغرفة كل من الدكتور أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ونظيره الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والإستثمار السعودي.


أكد الدكتور أحمد سمير وزير التجارة والصناعة على ان مصر قطعت شوطاً كبيراً في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال شركات القطاع الخاص وتضافر جهودها مع الجهات الحكومية المعنية بدعم المستقبل الرقمي في مصر بما يسهم في تنمية الطلب المحلي وزيادة صادرات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار، لافتاً إلى أن المعرض يشارك به 21 شركة مصرية برعاية غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصرية.


من جانبه ، صرح المهندس خالد ابراهيم – رئيس مجلس إدارة الغرفة – إننا حرصنا على المشاركة القوية خلال فعاليات معرض ومؤتمر ليب 2024 بالسعودية إيماناً بأهمية تعزيز حضور الشركات المصرية وبحث فرص التعاون المستقبلية والتعرف على أحدث الحلول التكنولوجية، والكشف عن فرص جديدة للشركات المصرية يمكن من خلالها فتح اسواق جديدة للحلول والخدمات المصرية
كما أعرب أحمد السبكي - عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس محور تنمية الأعمال الدولية – عن سعادته بالمشاركة في معرض والمؤتمر التقني LEAP والذي يعد فرصة للتواصل مع متخذي القرار  في المملكة وبناء شراكات قوية مع هيئات حكومية ومؤسسات أكاديمية وكيانات تجارية، كذلك مساعدة الشركات المصرية المشاركة على عرض أحدث منتجاتها وقدراتها الرقمية.


تجدر الإشارة أن  الغرفة تشارك بجناح مصري يضم 21 شركة وهم  NTG Clarity Networks ، BI-Technologies ، Digital Plants  ، Wavz for Digital Transformation ، Blue Cloud Technologies ، AlMotahida Education ، Quality Leader QAED  ، CloudSoft5 ، BCS Dev ، Mokalmat LLC ، CrossWorkers ، EDGECOM ،  Intercom Enterprise ، Mashura ،  Tap ERP ، Eshfaa ، Human intelligence ، ITZAIN ، Paymint، Moweex وUmami

إتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحمد سمير وزير التجارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاتصالات المصرية التعاون المستقبلي الحلول التكنولوجية الدكتور أحمد سمير السوق السعودي

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