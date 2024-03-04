حركة تغييرات بشركات الكهرباء

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الاثنين، قرار المهندس جابر دسوقي رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لشركات الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء، بتعيين خالد خليفة ممثلا عن العاملين لعضوية مجلس إدارة شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء بدلا من ممدوح محمد على، وذلك للفترة الباقية من مدة مجلس الإدارة الحالي.

ونصت الجريدة الرسمية على أن القرار سوف يعرض على الجمعية العامة للشركة في أول اجتماع لها، حيث أن القرار يعمل به اعتبارا من 1 أغسطس الماضي 2023

ونصت الجريدة الرسمية، أيضا على قرار تعيين المحاسب عبدالمنعم صقر لعضوية مجلس إدارة شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء بلاد من المحاسب طارق فريد، وذلك للفترة المتبقية من مدة مجلس الإدارة الحالي.

ويعرض القرار على الجمعية العامة للشركة في أول اجتماع لها، حيث أن القرار يعمل به اعتبارا من 3 يناير الماضي 2024.