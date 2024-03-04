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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حريق هائل في إسبانيا يلتهم ثلاثة أشخاص

صدى البلد

اندلع حريق في عقار بمدينة بيندورم الإسبانية صباح اليوم الاثنين 4 مارس، وأدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 15 آخرين، حيث شب الحريق في شقة بمنطقة فيلاخويوسا حوالي الساعة 2.15 صباحًا. 

ووفقًا للتقارير، فإن الضحايا الثلاثة الذين لقوا حتفهم، وهم شخصان بالغان وقاصر، هم من نفس العائلة، ولم يتم الكشف عن جنسياتهم بعد.

ومن بين المصابين سبع نساء تتراوح أعمارهن بين 24 و 67 عامًا وثمانية رجال تتراوح أعمارهم بين 13 و 57 عامًا. وقد عانوا من استنشاق الدخان، وتم نقل 14 منهم إلى المستشفى.

وُسمع صوت امرأة تصرخ بالإسبانية "استغاثة، أرجوكم المساعدة" بينما كانت شقة تحترق. ويُعتقد أن هذه الشقة هي التي حوصر فيها الأشخاص الثلاثة الذين لقوا حتفهم، ولم يتضح بعد صباح اليوم ما إذا كانت المرأة من بين الضحايا.

كما أظهر مقطع فيديو شاركه شاهد عيان رجلاً يصرخ. تقع الشقة التي اندلع فيها الحريق في الطابق الحادي عشر من مبنى سكني مكون من 24 طابقًا.

وقال متحدث باسم مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للحكومة الإقليمية: "اندلع الحريق في شقة بالطابق الحادي عشر من مبنى سكني في فيلاخويوسا. 

فيما تم إرسال ثلاث فرق إطفاء إلى مكان الحادث بالإضافة إلى المسعفين. تلقينا الإنذار في الساعة 2.13 صباحًا وتم إخماد الحريق في الساعة 7.34 صباحًا."

وأسفر الحريق عن إخلاء حوالي 120 شخصًا من منازلهم. وطُلب من آخرين البقاء في منازلهم.

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