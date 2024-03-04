استبعاد موتيابا وسيف جعفر من مباراة الزمالك أمام الأهلي بكأس مصر.. ما السبب

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن استبعاد لاعبين من فريق الزمالك من مباراة نهائي كأس مصر أمام النادي الأهلي والمقامة بالمملكة العربية السعودية عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك



وكتب أحمد حسن:"مصدر بالزمالك: استبعاد موتيابا وسيف جعفر بسبب الزحمة في خط الوسط وعدم الحاجة إليهم فنيا".





أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن قائمة الأبيض التيستتوجه إلى المملكة العربية السعودية اليوم ، استعداداً لخوض مباراة الأهلي في نهائي كأس مصر، المقرر لها يوم 8 مارس الجاري، باستاد الأول بارك بمدينة الرياض.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.





خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - سيد عبدالله "نيمار" - ناصر ماهر- عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما.



الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينولا.